Η Παρί Σεν Ζερμέν κυνηγά το δεύτερο συνεχόμενο Champions League, με τους παίκτες της να γεμίζουν τις τσέπες τους αν τα καταφέρουν.

Πρόβλημα οικονομικό προφανώς δεν έχουν οι ποδοσφαιριστές της Παρί Σεν Ζερμέν, εντούτοις σε περίπτωση που καταφέρουν να κατακτήσουν για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά τον τίτλο του Champions League, θα λάβουν πλουσιοπάροχο πριμ, το οποίο λειτουργεί ως έξτρα κίνητρο.

Αν οι Παριζιάνοι φτάσουν ξανά στην κορυφή, τους περιμένει ποσό γύρω στο ένα εκατομμύριο ευρώ για τον καθένα, αντίστοιχο με αυτό που είχαν πάρει πέρυσι μετά τον θρίαμβο επί της Ίντερ στο Μόναχο. Η διαφορά πάντως σε σχέση με τα άλλα κλαμπ, είναι η φιλοσοφία πίσω από την καταβολή επιπλέον χρημάτων.

Βλέπετε, στην Παρί προβλέπονται μπόνους μονάχα σε περίπτωση κατάκτησης τροπαίων, με τα ποσά που δίνονται στα προημιτελικά και τα ημιτελικά της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης να είναι ουσιαστικά συμβολικά. «Τα πραγματικά μπόνους έρχονται με τους τίτλους, αυτή είναι η κουλτούρα μας» λένε εντός συλλόγου, με τους αρχηγούς, Μαρκίνιος, Χακίμι, Ντεμπελέ και Βιτίνια να διαπραγματεύονται στο ξεκίνημα κάθε σεζόν τα ποσά με τη διοίκηση.

Παράλληλα, τα πριμ αφορούν όλους τους ποδοσφαιριστές, άσχετα με τον χρόνο συμμετοχής, καθώς στην Παρί θεωρούν πως αν κάποιος συμμετάσχει έστω και λίγο, είναι μέρος της προσπάθειας. Γι' αυτό και ο 18χρονος Ντζαντού, που έπαιξε τρεις φορές στη league phase του Champions League και εν συνεχεία τέθηκε εκτός λόγω τραυματισμού, θα πάρει κανονικά μπόνους αν οι συμπαίκτες του νικήσουν την Άρσεναλ!