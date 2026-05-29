Κόντης: «Γιατί ο Ηρακλής να μη βγει στην Ευρώπη από την πρώτη του χρόνια;»

Ο Γιάννης Κόντης μίλησε στο Metropolis για τη συνεργασία του με τον Ηρακλή και έθεσε ψηλά τον πήχη για τους στόχους της ομάδας.

Ο Γιάννης Κόντης είναι η πιο πρόσφατη προσθήκη στο οργανόγραμμα του Ηρακλή, καθώς αποτελεί Σύμβουλος της Διοίκησης επί Αγωνιστικών Θεμάτων. Το νέο στέλεχος του Γηραιού μίλησε στον «αέρα» του Metropolis 95.5 και στην εκπομπή «Στη Σέντρα», ενώ έκανε λόγο ακόμα και για ευρωπαϊκή «έξοδο» από την πρώτη χρόνια της επιστροφής του κλαμπ στη Super League, ύστερα από 9 χρόνια.

Οι δηλώσεις του Γιάννη Κόντη

Για το πως έφτασε σε συμφωνία με τον Παναγιώτη Μονεμβασιώτη: «Με τον κ. Μονεμβασιώτη είμαστε φίλοι πολλά χρόνια. Ο κόσμος βλέπει κάποιες επιλογές του και νομίζει ότι είναι ιδιαίτερος.

Πρόκειται για έναν πετυχημένο άνθρωπο, σχολαστικό και θέλει να βλέπει να πετυχαίνουν οι επενδύσεις του. Έτσι θέλει να δει τον Ηρακλή να πετυχαίνει μετά από εννέα χρόνια, για αυτό στελεχώνει και την ομάδα όπως βλέπουμε».

Για το αν ρωτήθηκε για τις περιπτώσεις Μπασινά – Αμανατίδη: «Ρωτήθηκα για τα πρόσωπα που ενίσχυσαν την ομάδα, η οποία αλλάζει ολόκληρη από την αρχή.

Στο ποδόσφαιρο, δεν υπάρχει συνταγή επιτυχίας, αλλά υπάρχει μυστικό για να φτάσεις εκεί».

Για τους στόχους της επόμενης χρονιάς: «Στόχος μου όσο το δυνατόν ψηλότερα και γιατί όχι να βγει στην Ευρώπη από την πρώτη χρονιά».