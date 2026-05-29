Ο Πανιώνιος ολοκλήρωσε την πρώτη του μεταγραφή ενόψει της ερχόμενης σεζόν, καθώς απέκτησε τον «killer» της Super League 2, Γιώργο Μάναλη.

Ο Πανιώνιος μπαίνει σε χρονιά με... αυτοσκοπό την επιστροφή στην κορυφαία κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου και σε αυτό το πλαίσιο θα κάνει τις ανάλογες κινήσεις στην αγορά. Μετά τη συμφωνία με τον Χουάν Φεράντο ο Ιστορικός επισημοποίησε την αναμενόμενη προσθήκη του Γιώργου Μάναλη, ο οποίος αποτελεί την πρώτη μεταγραφή της σεζόν.

Ο 31χρονος φορ θεωρείται από τους πλέον... σεσημασμένους γκολτζήδες της Super League 2 και μετράει δυο διαδοχικές ανόδους με Κηφισιά και Ηρακλή. Ο Έλληνας επιθετικός προέρχεται από σεζόν με 12 γκολ και 3 ασίστ σε 28 εμφανίσεις με τον Γηραιό.

Η ανακοίνωση του Πανιωνίου

«Η ΠΑΕ Πανιώνιος ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Γιώργο Μάναλη.

Ο έμπειρος επιθετικός διαθέτει σημαντική παρουσία στις επαγγελματικές κατηγορίες του ελληνικού ποδοσφαίρου, έχοντας αγωνιστεί μεταξύ άλλων σε Κηφισιά, Χανιά, Ιωνικό και Εθνικό, καταγράφοντας σταθερά υψηλές επιδόσεις στο σκοράρισμα.

Τελευταίος σταθμός στην καριέρα του ήταν ο Ηρακλής, με τη φανέλα του οποίου πανηγύρισε την άνοδο στη Super League, συμβάλλοντας καθοριστικά στην επιτυχημένη πορεία της ομάδας.

Η οικογένεια του Πανιωνίου καλωσορίζει τον Γιώργο Μάναλη και του εύχεται υγεία, πολλές επιτυχίες και πολλά γκολ με την κυανέρυθρη φανέλα».