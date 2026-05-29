Μόλις έναν χρόνο έμεινε μακριά από τα σαλόνια η Μόντσα, που παρά την εντός έδρας ήττα, 2-0, από την Καταντζάρο, πήρε την άνοδο στη Serie A και ακολούθησε τις Βενέτσια και Φροζινόνε, που είχαν ανέβει απευθείας.

Τα γκολ των Φελίπε Τζακ (39') και Φροζινίνι (78') ισοφάρισαν το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα, εντούτοις η ομάδα του Αλμπέρτο Ακουιλάνι δεν κατάφερε να ανατρέψει τα δεδομένα, καθώς στη Serie B, ευνοείται αυτός που τερμάτισε υψηλότερα στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος.

Έτσι, με τη Μόντσα να έχει βγει τρίτη και την Καταντζάρο πέμπτη, οι Μπιανκορόσι ήταν αυτοί που πήραν την άνοδο παρά το συνολικό σκορ 2-2 στους τελικούς των playoffs.