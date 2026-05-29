Εθνική Ελλάδας: Παρουσίαση του Αλόνσο για αλλαγές στους κανόνες
Ο Ρομπέρτο Αλόνσο, μέλος ΚΕΔ/ΕΠΟ, παρουσίασε στους Έλληνες διεθνείς ποδοσφαιριστές όλες τις τελευταίες αλλαγές στους Κανόνες του Παιχνιδιού, οι οποίες θα εφαρμοστούν από τη νέα σεζόν - αρχής γενομένης από το Μουντιάλ. Ο κ. Αλόνσο αναφέρθηκε στην επικαιροποίηση του πρωτοκόλλου του VAR (εσφαλμένη δεύτερη κίτρινη κάρτα και λάθος υπόδειξη κόρνερ), στην κατάργηση υπόδειξης καρτών σε περιπτώσεις πλεονεκτήματος αλλά κυρίως στους χρονικούς περιορισμούς που εφαρμόζονται εφεξής στις αλλαγές, στην εκτέλεση ελεύθερου και στην εκτέλεση πλαγίου άουτ.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.