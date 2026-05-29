Ο Ρομπέρτο Αλόνσο, μέλος ΚΕΔ/ΕΠΟ, παρουσίασε στους Έλληνες διεθνείς ποδοσφαιριστές όλες τις τελευταίες αλλαγές στους Κανόνες του Παιχνιδιού, οι οποίες θα εφαρμοστούν από τη νέα σεζόν - αρχής γενομένης από το Μουντιάλ. Ο κ. Αλόνσο αναφέρθηκε στην επικαιροποίηση του πρωτοκόλλου του VAR (εσφαλμένη δεύτερη κίτρινη κάρτα και λάθος υπόδειξη κόρνερ), στην κατάργηση υπόδειξης καρτών σε περιπτώσεις πλεονεκτήματος αλλά κυρίως στους χρονικούς περιορισμούς που εφαρμόζονται εφεξής στις αλλαγές, στην εκτέλεση ελεύθερου και στην εκτέλεση πλαγίου άουτ.