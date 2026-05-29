Η ΠΑΕ Λεβαδειακός ανακοίνωσε την έναρξη διάθεσης των εισιτηρίων διαρκείας για τη σεζόν 2026 - 2027.

Μετά τη σπουδαία πορεία του Λεβαδειακού σε χρονιά με την πιο επιτυχημένη πορεία όλων των εποχών, όπως ανέφερε σχετικά στην ανακοίνωσή του ο Λεβαδειακός, ήρθε η ώρα για την έναρξη της διάθεσης των διαρκείας για τη νέα χρονιά και για το γήπεδο «Λάμπρος Κατσώνης». Τα εισιτήρια διαρκείας περιλαμβάνουν όλους τους εντός έδρας αγώνες:

Της STOXIMAN SUPER LEAGUE

Του Κυπέλλου Ελλάδας

Τις φιλικές αναμετρήσεις

Περίοδοι Διάθεσης

1η Περίοδος-Ανανέωση Περσινών Κατόχων (02/06/2026 – 21/06/2026), οι οποίοι έχουν δικαίωμα ανανέωσης με εξασφαλισμένη την ίδια θέση.

2η Περίοδος-Προσφορά ‘’Early Bird’’ (08/06/2026 -30/06/2026), για νέους κατόχους.

3η Περίοδος-Νέοι Κάτοχοι (έναρξη από 01/07/2026)

Κατηγορίες Εισιτηρίων Διαρκείας:

Ανανέωση

Early Bird

Γυναικείο

Οικογενειακό Πακέτο

Νέα Αγορά

Προνόμια κατόχων Εισιτηρίων Διαρκείας:

Με κάθε αγορά εισιτηρίου διαρκείας εξασφαλίζεις 10% έκπτωση σε όλες τις αγορές σου από το APOL STORE * για ολόκληρη τη χρονιά.

Οι κάτοχοι εισιτηρίου διαρκείας στη Θύρα 2 VVIP απολαμβάνουν:

20% έκπτωση στο APOL STORE *

• Εξασφαλισμένη θέση parking

• Επιπλέον αποκλειστικά προνόμια καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν.

*Η έκπτωση δεν ισχύει σε ήδη εκπτωτικά προϊόντα ή κατά τη διάρκεια περιόδων εκπτώσεων

Τιμές Εισιτηρίων Διαρκείας

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ ΘΥΡΑ 1 ΘΥΡΑ 2VIP ΘΥΡΑ 2VVIP ΘΥΡΑ 3

ΝΕΑ ΑΓΟΡΑ 200 € 550 € 800 € 165 €

ΑΝΑΝΕΩΣΗ 170 € 500 € 700 € 140 €

EARLY BIRD 180 € 520 € 150 €

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ 135 € 135 €

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ 120 € 120 €

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΠΑΚΕΤΟ 140 € 400 € 115 €

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΠΑΚΕΤΟ Β’ 135 € 110 €

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΠΑΚΕΤΟ 130 € 340 € 110 €

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΠΑΚΕΤΟ

Το 2ο & 3ο εισιτήριο με έκπτωση 30%, ενώ από το 4ο και μετά θα υπάρξει ακόμη μεγαλύτερη έκπτωση.

*Η προσφορά ισχύει για γονέα και παιδιά γεννημένα από το 2010 και μετά, και κατόπιν αγοράς του πρώτου εισιτηρίου από την κατηγορία που θα επιλέξει ο ενδιαφερόμενος

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΙΣΧΥΣΟΥΝ ΦΕΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΠΛΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗ ΘΥΡΑ 1 & ΘΥΡΑ 3 ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΞΗΣ:

Για τους αγώνες της ομάδας μας με ΑΕΚ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ – ΠΑΟΚ: τιμή εισιτηρίου ανά αγώνα 30€

Οι πωλήσεις των εισιτηρίων διαρκείας θα γίνονται από την Πλατεία Μαγιάκου (Δευτέρα-Τετάρτη-Σάββατο 09:00-14:00 & Τρίτη-Πέμπτη-Παρασκευή 09:00-14:00 & 18:00-20:30) και το web. H πληρωμή τους μπορεί να γίνει με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα και με μετρητά.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Αστυνομική Ταυτότητα – Διεύθυνση – ΑΦΜ – ΔOY – ΑΜΚΑ

ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ – EMAIL

ΕΠΙΣHΜΑΙΝΟΥΜΕ ότι για την αγωνιστική περίοδο 2026/2027 δεν υπάρχει η δυνατότητα εισόδου στο γήπεδο χωρίς τη χρήση της εφαρμογής Gov.gr Wallet.

Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητη η εγκατάστασή της από όσους δεν τη διαθέτουν ακόμα.

Την εφαρμογή Gov.gr Wallet μπορεί οποιοσδήποτε να κατεβάσει από το Google Play ή από το App Store εφόσον είναι εγγεγραμμένος στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.ΕΠ).

Όποιος δεν έχει εγγραφεί, μπορεί να το κάνει στο emep.gov.gr. Κάθε φίλαθλος της ομάδας θα μπορεί να έχει στην κατοχή του μόνο ένα (1) εισιτήριο διαρκείας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στο https://tickets.gov.gr/ . Τηλέφωνα επικοινωνίας: 22610 88088 – 22620 89234