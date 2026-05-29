Απίστευτο τρολ από την Ατλέτικο Μαδρίτης στη Μπαρτσελόνα, η οποία θέλησε να απαντήσει στο θέμα Άλβαρες με... χιουμοριστική πρόταση για την απόκτηση του Γιαμάλ.

Ο «πόλεμος» ανάμεσα σε Ατλέτικο Μαδρίτης και Μπαρτσελόνα... μαίνεται μετά τις επαφές των Μπλαουγκράνα με τον Χουλιάν Άλβαρες και οι Μαδριλένοι επιστράτευσαν κάθε δόση χιούμορ που θα διαθέτουν για να πικάρουν τη μεγάλη αντίπαλο.

Προφανώς ενοχλημένοι από τις συνεχείς διαρροές προς τα ισπανικά ΜΜΕ που κάνουν λόγο για επικείμενη μεταγραφή του Αργεντινού επιθετικού στη Μπαρτσελόνα, οι Ροχιμπλάκος αποφάσισαν να απαντήσουν ευθέως στους Καταλανούς με τον δικό τους τρόπο!

Πώς ρωτάτε; Καταθέτοντας τη δική τους πρόταση για την απόκτηση του μεγάλου αστέρα της Μπαρτσελόνα, Λαμίν Γιαμάλ! Στο παρελθόν η Παρί είχε τεστάρει τα νερά με πρόταση ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ, αλλά η Ατλέτικο έχει μια... διαφορετική προσφορά στο μυαλό της. Μια πρόταση που περιλαμβάνει τέσσερα εισιτήρια για τη συναυλία του Bad Bunny, μια ετήσια συνδρομή στην ισπανική εφημερίδα «ABC» και μια σακούλα... πασατέμπο.

«Here we go! Στείλαμε φαξ στην Μπαρτσελόνα με την πρότασή μας για μεταγραφή: 4 εισιτήρια για τη συναυλία του Bad Bunny αύριο, μια ετήσια συνδρομή στην ABC και μια σακούλα πασατέμπο. Περιμένουμε με ανυπομονησία την απάντηση για να ετοιμάσουμε την ανακοίνωση» τόνισαν χαρακτηριστικά οι Ροχιμπλάνκος, μέσα από ένα tweet που έκανε θραύση στα social media.

Τη λεζάντα συνόδευσε και μια φωτογραφία του νεαρού εξτρέμ ντυμένο στα χρώματα των Ροχιμπλάνκος, οι οποίοι στο ξεκίνημα της ανακοίνωσης έκαναν και... λογοπαίγνιο με το «Here we go», την ατάκα - σήμα κατατεθέν που χρησιμοποιεί ο δημοσιογράφος, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, στις αποκαλύψεις μεταγραφών.