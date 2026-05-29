Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, αρθρογράφησε στο Athletic για την αγαπημένη του Άρσεναλ ενόψει του τελικού του Champions League.

Η Άρσεναλ θέλει να ξορκίσει την κατάρα και να κατακτήσει για πρώτη φορά στην ιστορία της τον τίτλο του Champions League, με τον δήμαρχο της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, να αρθρογραφεί στο Athletic για την αγαπημένη του ομάδα. Γνωστός φίλαθλος των Κανονιέρηδων ο Δημοκρατικός πολιτικός, αναφέρθηκε στο πώς έζησε τον χαμένο τελικό του 2006 ενάντια στην Μπαρτσελόνα αλλά και τη... γιατρειά που βρήκε μέσω του Football Manager!

Μεταξύ άλλων, ανέφερε τα εξής:

«Κόλλησα στο σχολείο κατά τη διάρκεια του τελικού του Champions League. Μέχρι να καταφέρω να γυρίσω σπίτι, ο Λέμαν είχε ήδη αποβληθεί. Είκοσι χρόνια μετά, ακόμα και το άκουσμα του ονόματος του Χένρικ Λάρσον πονάει Το αντιμετώπισα παίρνοντας την κατάσταση στα χέρια μου. Ακόμα και για τα δεδομένα των video games, ήμουν επιθετικός στις μεταγραφές στο Championship Manager και το Football Manager.

Επιτέλους απέκτησα τον Φρέι, έπειτα από χρόνια πραγματικών φημών σύνδεσης μαζί του. Υπό τη δική μου καθοδήγηση, οι Αλιαντιέρ και Πέναντ έγιναν τα αστέρια που πάντα ξέραμε ότι μπορούσαν να γίνουν, ενώ φέραμε και τον Γκουρκίφ, ο οποίος σύντομα εκπλήρωσε το δυναμικό επιπέδου Ζιντάν που είχε. Και σαν κάθε καλός σοσιαλιστής, έκανα υπεύθυνη διαχείριση του μπάτζετ. Όσο ήμουν εγώ υπεύθυνος, ποτέ δεν θα προσφέραμε 40.000.001 λίρες για τον Λουίς Σουάρες. Θα ήταν τουλάχιστον 40.000.002».