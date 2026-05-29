Το Ιράν επικράτησε 3-1 της Γκάμπια σε φιλική αναμέτρηση, με τον Μεχντί Ταρέμι του Ολυμπιακού να χρίζεται σκόρερ.

Το Ιράν προετοιμάζεται για την παρουσία του στο Παγκόσμιο Κύπελλο που θα γίνει σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά, με την Team Melli να επικρατεί 3-1 σε φιλική αναμέτρηση με την Γκάμπια που διεξήχθη στην Αττάλεια.

Ο άλλοτε ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ, Ομάρ Κόλεϊ, άνοιξε το σκορ για τους Αφρικανούς στο 42', όμως οι Ιρανοί ανέτρεψαν τα δεδομένα με Γιουσέφι (47') και Ρεζαεϊάν (59'), πριν ο Μεχντί Ταρέμι του Ολυμπιακού διαμορφώσει το τελικό αποτέλεσμα με σουτ μέσα από την περιοχή στο 68'.

Υπενθυμίζεται πως η εθνική ομάδα του Ιράν θα αντιμετωπίσει Νέα Ζηλανδία, Βέλγιο και Αίγυπτο στη φάση των ομίλων του Μουντιάλ, κάνοντας πρεμιέρα κόντρα στην πρώτη στις 16 Ιουνίου.