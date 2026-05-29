Μία είδηση-βόμβα μετέφερε η Sun, σύμφωνα με την οποία ο Ραχίμ Στέρλινγκ τράκαρε τη Λαμποργκίνι του και συνελήφθη καθώς φέρεται να βρισκόταν υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών!

Το δημοσίευμα αναφέρει πως το περιστατικό έλαβε χώρα το βράδυ της Πέμπτης (28/5) στον αυτοκινητόδρομο Μ3 στο Χάμπσαϊρ, με τον άλλοτε ποδοσφαιριστή της Λίβερπουλ, της Μάντσεστερ Σίτι, της Τσέλσι και της Άρσεναλ να ρίχνει το πολυτελές αυτοκίνητό του στα προστατευτικά κιγκλιδώματα του δρόμου, δίχως να έχει διευκρινιστεί αν αποκόμισε κάποιον ελαφρύ τραυματισμό.

Η αστυνομία συνέλαβε τον Άγγλο ποδοσφαιριστή, καθώς υπάρχουν υποψίες οδηγούσε επικίνδυνα υπό την επήρεια ναρκωτικών κλάσης Γ, η οποία αφορά χάπια, στεροειδή και αέριο γέλιου, μεταξύ άλλων. Κατά το ρεπορτάζ, ο Στέρλινγκ αφέθηκε ελεύθερος αφότου κατέβαλε εγγύηση. Ο 31χρονος επιθετικός αγωνίστηκε τους τελευταίους μήνες στην Ολλανδία με τη φανέλα της Φέγενορντ, έχοντας μείνει ελεύθερος από την Τσέλσι τον Ιανουάριο.