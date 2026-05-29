Ροντινέι - Ολυμπιακός: Στοπ των Πειραιωτών προς την Παραναένσε
Η Globo συγκεκριμένα μετέδωσε σε νεότερο ρεπορτάζ της ότι ο Ολυμπιακός απέρριψε την κρούση της Ατλέτικο Παραναένσε για τον Ροντινέι. Πάνω στο ίδιο πλαίσιο εμφανίζει τον Βραζιλιάνο ακραίο μπακ ως θετικό σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο και γίνεται μνεία στο ότι ο Ροντινέι με την Ατλέτικο Παραναένσε τα είχαν βρει σε όλα για το συμβόλαιό του.
Ο Ολυμπιακός ωστόσο και με βάση τις επιθυμίες του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ήθελε εξαρχής να κρατήσει τον έμπειρο παίκτη, που τον προορίζει για εξτρέμ του χρόνου. Έτσι έδωσε αρνητική απάντηση στον βραζιλιάνικο σύλλογο που πλέον θα αναζητήσει άλλες επιλογές.
