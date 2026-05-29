Μπράιαν Μπεργκουνιού: Πέθανε ο πρώην παίκτης της Λιόν και της Ομόνοιας
Την ώρα που η Γαλλία κινείται σε ρυθμούς Champions League, ενόψει του τελικού ανάμεσα σε Παρί Σεν Ζερμέν και Άρσεναλ, μία πολύ άσχημη είδηση ήρθε να ταράξει τα νερά. Όπως έγινε γνωστό, την Παρασκευή (29/5) έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 43 ετών ο παλαίμαχος μέσος, Μπράιαν Μπεργκουνιού.
Ο αδικοχαμένος πρώην ποδοσφαιριστής είχε αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα υγείας τα τελευταία χρόνια και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έχασε τις αισθήσεις του στον δρόμο για αγώνα παλαιμάχων και εν συνεχεία διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Ο Μπεργκουνιού είχε ξεκινήσει την καριέρα του από τη Λιόν, με την οποία είχε κατακτήσει δύο πρωταθλήματα και εν συνεχεία πέρασε από Τουλούζ, Λέτσε, Σατορού, Ομόνοια, Τουρ και Εβιάν, πριν ασχοληθεί με την προπονητική. Τελευταία του δουλειά, αυτή του βοηθού στη Χάβρη.
L’adjoint de Didier Digard a succombé ce vendredi des suites de multiples malaises.
Il aurait perdu connaissance en voiture sur la route du Stadium de Toulouse où il devait disputer un tournoi des… pic.twitter.com/Eq3GF9uIPd
