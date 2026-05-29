Οι «αρχιτέκτονες» των Παρί και Άρσεναλ μιλούν... Ισπανικά και η Βουδαπέστη τους περιμένει για μαθήματα προπονητικής στον τελικό του Champions League (30/05, 19:00).

Ώρα τελικού Champions League, ώρα παράδοσης ισπανικών... μαθημάτων προπονητικής! Παρί Σεν Ζερμέν και Άρσεναλ συγκρούονται στον πρώτο γαλλοαγγλικό τελικό στην ιστορία της διοργάνωσης (30/05, 19:00) και οι δύο σύλλογοι έχουν στην άκρη του πάγκου ισπανική «σφραγίδα». Λουίς Ενρίκε και Μικέλ Αρτέτα είναι δύο επίτιμα... μέλη του «εργοστασίου» παραγωγής κορυφαίων προπονητών στη χώρα της Ιβηρικής Χερσονήσου.

Ο 44χρονος κόουτς των Κανονιέρηδων οδήγησε την ομάδα του αήττητη στον δεύτερο τελικό της ιστορίας της και ο 56χρονος τεχνικός των Παριζιάνων, οδηγεί το σύνολό του με... σπασμένα φρένα στο back to back.

Ο Αρτέτα αποτίναξε την ταμπέλα του «loser» από την Άρσεναλ

Όταν ανέλαβε το τιμόνι της των Gunners τον Δεκέμβριο του 2019, είχε ένα συγκεκριμένο όραμα. Να στελεχώσει ένα σύνολο με μακροπρόθεσμο πλάνο, που θα επαναφέρει τον σύλλογο του Λονδίνου στις επιτυχίες μετά από πολλά πέτρινα χρόνια. Πολλοί δεν τον πίστεψαν, άλλοι ήθελαν να περιμένουν και υπήρχαν και αυτοί που δεν είχαν άλλη υπομονή στη βόρεια πλευρά της αγγλικής πρωτεύουσας.

Ο Αρτέτα έκλεισε τα αυτιά του και το ρίξε στη... δουλειά. Το FA Cup του 2020 και τα Community Shields των σεζόν 2020-21 και 2023-24 δε γέμισαν το... μάτι στους οπαδούς των Κανονιέρηδων, οι οποίοι είχαν να δουν πρωτάθλημα από το 2004 και τελικό Champions League από το 2006!

Ο 44χρονος Βάσκος δεν το βάλε κάτω και τη φετινή σεζόν ζει την απόλυτη δικαίωση του οράματός του. Χάρισε στην Άρσεναλ το 14ο πρωτάθλημα Αγγλίας της ιστορίας της και της έκλεισε... θέση στον τελικό της Βουδαπέστης, στον οποίο έφτασε αήττητη.

Ως προπονητικό «τέκνο» του Πεπ Γκουαρντιόλα στον πάγκο της Μάντσεστερ Σίτι, η προπονητική του φιλοσοφία επηρεάστηκε άρδην από τον Καταλανό. Με βασικές αρχές στο παιχνίδι του το build-up και το pressing δόμησε ένα σύνολο με αρχή, μέση και τέλος στο παιχνίδι του. Έδωσε έμφαση στην άμυνα και στο παιχνίδι κατοχής ανάλογα με τον αντίπαλο και τις συνθήκες του ματς. Κατάφερε να φτάσει μέχρι το τέλος, με την ομάδα του να χαρακτηρίζεται από συνέπεια και πειθαρχία, καθ' όλη τη διάρκεια τη σεζόν. Ο σύλλογος του Βόρειου Λονδίνου έκοψε πρώτος το νήμα, αλλά η τούρτα έχει και... κερασάκι.

Η ευρωπαϊκή αίγλη λείπει χρόνια από την Άρσεναλ, όπως λείπει και ένα τρόπαιο Champions League. Ο Αρτέτα έφτασε την ομάδα στην πηγή με 11 νίκες και τρεις ισοπαλίες σε 14 ματς και μένει να δούμε αν θα πιεί... νερό για πρώτη φορά, στον τελικό της «Ferenc Puskás Arena», στη Βουδαπέστη.

O αναμορφωτής της Παρί Σεν Ζερμέν πάει για το back to back

Ο 56χρονος Καταλανός προπονητής Λουίς Ενρίκε πάτησε το... πόδι του στο Παρίσι τον Ιούλιο του 2023. Η Παρί ήταν ένας σύλλογος που είχε πάρει τα ηνία εντός Γαλλίας, αλλά τα εκατομμύρια των Σαουδαράβων είχαν στόχο την κούπα με τα «μεγάλα αυτιά». Αυτή δεν ερχόταν επί σειρά ετών, με τα «πετροδόλαρα» να πέφτουν στον... Καιάδα.

Ο πρώην κόουτς των Μπάρτσα και της Εθνικής Ισπανίας άλλαξε τα πάντα! Πάταξε τον... βεντετισμό των λαμπερών αστέρων, δημιούργησε ένα σύνολο από νέους ποιοτικούς και «διψασμένους» ποδοσφαιριστές, δίπλα στους οποίους τοποθέτησε έμπειρους ποδοσφαιριστές με τεράστια ικανότητα αλλά μηδαμινό «εγώ». Το δίδυμο Κβαρατσχέλια-Ντεμπελέ έκανε... παπάδες και η ομάδα της «Πόλης του Φωτός», έλαμψε.

Ο απολογισμός; Το πρώτο Champions League στην ιστορία του συλλόγου με μπαλάρα και πεντάρα απέναντι στην Ίντερ (5-0, 2024-25), στο Μόναχο, τρία σερί Πρωταθλήματα Γαλλίας, ένα ευρωπαϊκό Σούπερ Καπ, ένα Παγκόσμιο Συλλόγων, δύο Κύπελλα Γαλλίας και τρία Σούπερ Καπ Γαλλίας.

Όλα αυτά, με φανταστικό ποδόσφαιρο, υγιή αποδυτήρια και ανάδειξη ελπιδοφόρων παικτών. Ο Ενρίκε λατρεύει το κυριαρχικό ποδόσφαιρο με κατοχή μπάλας, πίεση και εμπιστοσύνη στους νέους παίκτες.

Ετοιμάζεται για τον δεύτερο συνεχόμενο τελικό Champions League με τους πρωτευουσιάνους και το back to back, δεν είναι και τόσο... μακριά.

🚨🚨 Luis Enrique 🇪🇸 VA DIRIGER SA TROISIÈME FINALE DE LIGUE DES CHAMPIONS !
✅ 2015
✅ 2025
⏳ 2026



Spoil : IL A TOUJOURS GAGNÉ !!!!!



✅ 2015

✅ 2025

⏳ 2026 pic.twitter.com/D4wYRTpZzy — Actu Foot (@ActuFoot_) May 6, 2026

Η «κληρονομιά» του Πεπ στη Μάντσεστερ Σίτι

Ο 55χρονος Πεπ Γκουαρντιόλα δεν είχε να αποδείξει και πολλά για την προπονητική του αξία, όταν υπέγραφε στους Πολίτες τον Ιούλιο του 2016. Με επιτυχημένες θητείες σε Μπαρτσελόνα και Μπάγερν Μονάχου, ο Καταλανός ήταν ήδη στην ελίτ της προπονητικής.

Η γαλάζια πλευρά του Μάντσεστερ έψαχνε έναν άνθρωπο νικητή, ώστε να αλλάξει τη μοίρα και το «status» του συλλόγου, που οι επιτυχίες του ήταν δυσανάλογες με τα λεφτά που... σκορπούσε. Και έπεσαν... διάνα! Δέκα χρόνια μετά ο Πεπ αποχωρεί από τη Σίτι με 20 τίτλους σε 10 χρόνια! Δημιούργησε μια δυναστεία στην Αγγλία, «ψήλωσε» το όνομα της ομάδας εντός και εκτός των συνόρων, κατέκτησε το πρώτο Champions League στην ιστορία των Citizens, συνεργάστηκε με κορυφαίους παίκτες παράγοντας καταπληκτικό ποδόσφαιρο και αγαπήθηκε όσοι λίγοι από τους οπαδούς του συλλόγου.

Επηρεασμένος από τους Κρόιφ, Μουρίνιο και άλλους κορυφαίους του χώρου, έχει δομήσει εδώ και χρόνια τη δική του κουλτούρα γύρω από το άθλημα. Είναι θιασώτης του επιθετικού-ολοκληρωτικού παιχνιδιού με κατοχή μπάλας και πίεση σε όλες τις γραμμές. Λατρεύει την κίνηση στον χώρο, την ανάπτυξη από τα πλάγια και την κυκλοφορία της μπάλας σε όλες τις γραμμές του γηπέδου με ισορροπία. Το δίχως άλλο έχει επηρεάσει όσο λίγοι το σύγχρονο ποδόσφαιρο και μένει να δούμε ποια θα είναι η επόμενη... τυχερή.

The Pep Guardiola era at Manchester City is now over. 🏁



📆 10 Years

✔️ 593 Games

✅ 416 Wins

🤝 86 Draws

❌ 91 Losses

⚽️ 1,422 Goals For

🥅 521 Goals Against

🏆 Premier League, x6

🏆 League Cup, x5

🏆 Community Shield, x3

🏆 FA Cup, x3

🏆 UEFA Super Cup, x1

🏆 FIFA Club World… pic.twitter.com/FKNgBic1Ao — City Xtra (@City_Xtra) May 24, 2026

O Αλόνσο... έρχεται και η Τσέλσι ελπίζει

Ο Τσάμπι Αλόνσο αναλαμβάνει την Τσέλσι την 1η Ιουλίου και ο 44χρονος πρώην προπονητής των Ρεάλ Μαδρίτης και Λεβερκούζεν σκοπεύει να τα αλλάξει όλα στους Μπλε. Υπέγραψε συμβόλαιο τεσσάρων ετών και σε δηλώσεις του τόνισε πως έχει ένα μακροπρόθεσμο πλάνο με κύριο μέλημα ο σύλλογος του Λονδίνου να ξαναγίνει νικητής.

Μετά από πολλά χρόνια που η δις Πρωταθλήτρια Ευρώπης πετάει λεφτά στον... βρόντο, οι άνθρωποι της ομάδας δίνουν τα κλειδιά στον πρώην μέσο των Λίβερπουλ, Ρεάλ και Μπάγερν Μονάχου. Έκανε το «μπαμ» ως προπονητής τη σεζόν 2023-24 όταν οι φοβερές Ασπιρίνες έπαιξαν φανταστικό ποδόσφαιρο στη Γερμανία και κατέκτησαν το νταμπλ, ενώ έφτασαν και στον τελικό του Europa League αλλά ηττήθηκαν από την Αταλάντα του Λούκμαν.

Η θητεία του στον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης ήταν σύντομη αλλά δεν μπορεί απαραίτητα να χρεωθεί την αποτυχία, αφού η Βασίλισσα τη σεζόν που ολοκληρώθηκε ήταν «άρρωστη» σε πολλά επίπεδα.

Στην Τσέλσι στοχεύει σε μια νέα αρχή, στην οποία θα έχει τα κλειδιά και τον πλήρη έλεγχο των αγωνιστικών επιλογών. Έχοντας καθίσει δίπλα σε Ζιντάν και Αντσελότι, έχει αφομοιώσει πολλά στοιχεία της προπονητικής ελίτ και τα έχει... παντρέψει με τη δική του αντίληψη γύρω από το άθλημα.

Αρέσκεται στο γρήγορο ποδόσφαιρο και στον έλεγχο του παιχνιδιού, ενώ τακτικά στήνει καταπληκτικά τις ομάδες του ανάλογα με τις ανάγκες του αγώνα. Είναι ευπροσάρμοστος σε συστήματα και αξιοποιεί όλους τους παίκτες, που έχει στη διάθεσή του. Η Premier League τον... περιμένει και η Τσέλσι αδημονεί να δει τον Αλόνσο της Λεβερκούζεν.

🚨 THE ALONSO REVOLUTION: Incoming Chelsea boss Xabi Alonso plotting an unprecedented summer overhaul! 🇪🇸🔵🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



Following a disastrous 10th-place season with zero European football, BlueCo are officially handing the keys to Alonso on July 1st. pic.twitter.com/SQASuQxIVW — THE SCORELINE (@THE_SCORELINE_X) May 26, 2026

Η Μασία, ο Κρόιφ και η ισπανική οργάνωση και κουλτούρα

Οι Ισπανοί προπονητές δεσπόζουν εδώ και δεκαετίες στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Το ίδιο και οι ισπανικοί σύλλογοι, όπως και η Εθνική Ισπανίας. Το κλισέ που λέει... «σύμπτωση που επαναλαμβάνεται παύει να είναι σύμπτωση» ταιριάζει... γάντι με την δομή και την κουλτούρα που έχει αναπτυχθεί γύρω από το άθλημα στη χώρα της Ιβηρικής Χερσονήσου.

Η άριστη οργάνωση και ανάπτυξη των ομάδων από τις ακαδημίες και τα μικρά ηλικιακά κλιμάκια (κατά κόρον η Μασία της Μπαρτσελόνα), η πεμπτουσία του θεαματικού ποδοσφαίρου και η καλλιέργεια αθλητικής φιλοσοφίας άσχετα με τη νίκη ή με την ήττα, είναι κάποια από τα... μυστικά της επιτυχίας.

Η εκπαίδευση αθλητών και προπονητών σε αξίες, ιδανικά αλλά και τακτικές του ποδοσφαίρου αποτελούν επίσης «δάνεια» που τηρούνται πιστά.

Η επιρροή από άλλες ποδοσφαιρικές σχολές (ολλανδική, ιταλική, γερμανική, αγγλική) έχουν βοηθήσει στον εμπλουτισμό χαρακτηριστικών στην ήδη υπάρχουσα ξεχωριστή ισπανική σχολή ποδοσφαίρου. Ξέχωρα από τους προαναφερθέντες κορυφαίους προπονητές, που συνεχίζουν τον μύθο άλλων παλαιών προκατόχων (Ντελ Μπόσκε, Αργονιές, Μπενίτεθ κ.ά) υπάρχουν τεχνικοί που διαπρέπουν και εκτός Champions League.

Ουνάι Έμερι (κάτοχος πέντε Europa League με τρεις διαφορετικές ομάδες), Λουίς ντε λα Φουέντε (ομοσπονδιακός προπονητής που κατέκτησε το Euro 2024), Ερνέστο Βαλβέρδε (Μπαρτσελόνα, Αθλέτικ Μπιλμπάο, Εσπανιόλ, Ολυμπιακό) είναι ακόμα ακόμη καταξιωμένοι τεχνικοί με αξιοζήλευτη καριέρα. Ενώ υπάρχουν και αυτοί που έπονται όπως λόγου χάρη ο Ιραόλα, που έκανε καταπληκτική σεζόν με την Μπόρνμουθ και την έβγαλε στην Ευρώπη.

Το «εργοστάσιο» παραγωγής Ισπανών προπονητών είναι μια διαδικασία εξελικτική και συνεχόμενη, με στέρεες βάσεις και καθόλου τυχαία κυριαρχία. Το ισπανικό ποδόσφαιρο συνεχώς καινοτομεί, αποτινάσσει στερεότυπα και η ηγεμονία των ισπανικών ομάδων ή των ομάδων με Ισπανούς προπονητές εδώ και πολλά χρόνια, έχει τις ρίζες της σε ένα πολύ υγιές μοντέλο αξιοποίησης του λαοφιλέστερου αθλήματος στον πλανήτη.