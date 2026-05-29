Παρί Σεν Ζερμέν και Άρσεναλ διεκδικούν τον τίτλο του Champions League, με τους ιδιοκτήτες τους να βρίσκονται και αυτοί στο προσκήνιο.

Παρί Σεν Ζερμέν εναντίον Άρσεναλ, Γαλλίας εναντίον Αγγλίας, Λουίς Ενρίκε εναντίον Μίκελ Αρτέτα και, μεταξύ άλλων, Σταν Κρένκε εναντίον Νασέρ Αλ-Κελαϊφί! Τα μεγάλα αφεντικά των δύο φιναλίστ του Champions League, οι οποίοι έχουν τα κοινά τους στοιχεία αλλά και τις διαφορές τους... Οι δύο μεγιστάνες (στη φωτογραφία ο γιος του Σταν Κρένκε, Τζος, με τον Καταριανό επιχειρηματία) είναι δύο εκ των ανθρώπων της παγκόσμιας αθλητικής ελίτ οι οποίοι έχουν ασχοληθεί με το άνοιγμα του ΝΒΑ στην Ευρώπη, με τον Κρένκε ούτως ή άλλως να έχει στην ιδιοκτησία του και του πρωταθλητές του 2023, Ντένβερ Νάγκετς.

Ο Αμερικανός έχει επίσης στενές σχέσεις με την επενδυτική ομάδα Arctos Partners, η οποία έχει στην κατοχή της το 12,5% των μετοχών της Παρί, την ώρα που η Qatar Sports Investments του Αλ-Κελαϊφί έχει και αυτή παγκόσμια εμβέλεια πια και συνεργάτες της εντοπίζονται στις ΗΠΑ. Από την άλλη, οι δύο πλευρές, ήρθαν σε ρήξη, μέσω των συλλόγων τους, όταν την άνοιξη του 2021 έγινε γνωστό το... πραξικόπημα δώδεκα ευρωπαϊκών συλλόγων με στόχο τη δημιουργία της European Super League! Η Άρσεναλ ήταν ένας εξ αυτών, με τους Παριζιάνους από την άλλη να θέτουν εαυτούς εκτός και να τάσσονται με την UEFA.

Όπως θυμούνται όλοι, το εγχείρημα κατέρρευσε άμεσα, με τους Λονδρέζους να αποχωρούν από την τότε ECA και να επιστρέφουν μερικούς μήνες αργότερα. Ένας άνθρωπος πάντως από την αγγλική πλευρά αποτελούσε... κόκκινο πανί για τον Αλ-Κελαϊφί. Ο λόγος για τον επί σειρά ετών συνεργάτη του Κρένκε, Τιμ Λιούις, που αποτελούσε και έναν από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές της ιδέας της ESL.

«Αλαζόνας, δεν έχει καμία επαφή με την ποδοσφαιρική πραγματικότητα» ήταν μόνο μερικά από τα λόγια που είχαν ακουστεί από τα χείλη Παριζιάνων ιθυνόντων για τον Λιούις, ο οποίος αποχώρησε από τους Κανονιέρηδες τον Σεπτέμβριο του 2025 και αντικαταστάθηκε από τον Ρίτσαρντ Γκάρλικ, έναν παράγοντα πολύ πιο συμπαθή στο Παρίσι. Ενδεικτικά να αναφερθεί πως ο Λιούις φέρεται να βρέθηκε στο ματς με την Κρίσταλ Πάλας, όπου η Άρσεναλ πανηγύρισε την κατάκτηση του τίτλου της Premier League, αν και πήγε στο Σέλχαρστ Παρκ ως καλεσμένος των γηπεδούχων!