Είναι ο Γιάκομπ Νίστρουπ ο πιο νεαρός προπονητής στην ιστορία του Παναθηναϊκού;

Ο Γιάκομπ Νίστρουπ ανέλαβε την τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού στα 38 του και δημιούργησε μια συζήτηση σχετικά με ένα ρεκόρ της ιστορίας του συλλόγου.

Ο Παναθηναϊκός, μπαίνοντας στο κλαμπ αρκετών ευρωπαϊκών συλλόγων που δίνουν τα ηνία σε προπονητές της νέας γενιάς, επέλεξε τον Γιάκομπ Νίστρουπ για την διαδοχή του Ράφα Μπενίτεθ.

Ο Δανός κόουτς έκλεισε τον προηγούμενο Μάρτιο τα 38 του και η πρόσληψή του ''γέννησε'' την κουβέντα για το αν είναι ο μικρότερος σε ηλικία τεχνικός που θα κάτσει στον πάγκο του συλλόγου. Η αλήθεια είναι πως ο Νίστρουπ αποτελεί έναν από τους νεαρούς προπονητές στην ιστορία του Παναθηναϊκού αλλά δεν βρίσκεται στη κορυφή της σχετικής λίστας.

Ποιοί είναι εκείνοι που βρίσκονται πιο πάνω από τον πρώην τεχνικό της Κοπεγχάγης;

Όσον αφορά τα χρόνια του επαγγελματικού ποδοσφαίρου, ο Στράτος Αποστολάκης(11/5/1964) έκατσε στην άκρη του ''πράσινου'' πάγκου, όντας ο μικρότερος ηλικιακά. Το ''τούρμπο'' ανέλαβε ως διάδοχος του Άγγελου Αναστασιάδη στις 22/2/2001, λίγους μήνες πριν κλείσει τα 37 του.

Σε 14 παιχνίδια, μέτρησε 8 νίκες, 2 ισοπαλίες και 4 ήττες. Μία από αυτές τις ισοπαλίες ήταν το 1-1 με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο ΟΑΚΑ για το Champions League.

Πριν από τα χρόνια αυτά, ο μικρότερος ήταν ο Άγγλος προπονητής, Χάρι Γκέιμ. Ο Γκέιμ ανέλαβε για πρώτη φορά τον Παναθηναϊκό το 1950. Είχε γεννηθεί στις 27 Σεπτεμβρίου του 1923! Δηλαδή έκανε ντεμπούτο στον πάγκο της ομάδας όντας μόλις 27 ετών.

Κατά την παρουσία του, η ομάδα έπαιξε πολύ όμορφο ποδόσφαιρο, αναδείχθηκαν παίκτες όπως οι Νεμπίδης και Πανάκης.

Το 1953, αφού κατέκτησε το πρωτάθλημα Αθηνών, ο Παναθηναϊκός τέθηκες αντιμέτωπο του πρωταθλητή Πειραιώς Ολυμπιακού και του πρωταθλητή Θεσσαλονίκης Άρη.

Με δύο νίκες επί του Άρη (1-0 και 0-1) και δύο ισοπαλίες με τον Ο.Σ.Φ.Π. (1-1 και 0-0), ο Παναθηναϊκός του Γκέιμ αναδείχθηκε πρωταθλητής Ελλάδας.

Ο Άγγλος κόουτς επέστρεψε στην Αθήνα το 1960, όπου ανέλαβε και πάλι την τεχνική ηγεσία του κλαμπ, όπου κατέκτησε το πρωτάθλημα του 1961 και του 1962.