ΠΑΟΚ: Οι πιθανοί αντίπαλοι στα προκριματικά του Europa League
Ο ΠΑΟΚ θα ξεκινήσει την ευρωπαϊκή του πορεία από τον 2ο προκριματικό γύρο του Europa League τη νέα σεζόν, με τους Θεσσαλονικείς να γνωρίζουν πλέον τις ομάδες που δύνανται να βρεθούν απέναντί τους.
Εκ αυτών, οι πέντε θα είναι με βεβαιότητα στους ανίσχυρους της εν λόγω φάσης, ενώ τέσσερις ακόμα ομάδες θα προκύψουν από ζευγάρια του 1ου προκριματικού γύρου της διοργάνωσης. Φυσικά, με την κλήρωση να γίνεται στις 17 Ιουνίου, ο Δικέφαλος του Βορρά μπορεί να κληρωθεί με ζευγάρι, συνεπώς θα περιμένει τον Ιούλιο για να μάθει συγκεκριμένο αντίπαλο.
Στους ισχυρούς, μαζί με τον ΠΑΟΚ, θα βρίσκονται οι Μπενφίκα, Βικτόρια Πλζεν, Μίντιλαντ, Μακάμπι Τελ Αβίβ, Άντερλεχτ και Πάφος, συν τους νικητές των ζευγαριών των Φερεντσβάρος και Καραμπάγκ.
Οι ανίσχυροι
- Νικητής ζευγαριού Σέριφ Τιρασπόλ (Μολδαβία)
- Νικητής ζευγαριού Ντινάμο Κιέβου (Ουκρανία)
- Μπεσίκτας (Τουρκία)
- Τβέντε (Ολλανδία)
- Νικητής ζευγαριού Χάιντουκ Σπλιτ (Κροατία)
- Τρόμσο (Νορβηγία)
- Σεντ Γκάλεν (Ελβετία)
- Νικητής ζευγαριού ΤΣΣΚΑ Σόφιας (Βουλγαρία)
- Χάμαρμπι (Σουηδία)
