Ο Πορτογαλοανγκολέζος στόπερ που έχει πάρει Conference League με τον Ολυμπιακό είναι ένας εκ των σέντερ μπακ που συζητιούνται για τους Ερυθρόλευκους.

Ο Ολυμπιακός θα πάρει τουλάχιστον 2 στόπερ για τη νέα αγωνιστική σεζόν καθώς οι Μπιανκόν και Καλογερόπουλος θα αποχωρήσουν. Πάνω σε αυτό το πλαίσιο τα ονόματα που έχουν πέσει στο τραπέζι είναι ουκ ολίγα.

Ένας Ισπανός στόπερ που αρέσει πολύ είναι ο 24χρονος Μίκα Μαρμόλ που θα αποχωρήσει από την Λας Πάλμας. Με ύψος 1.81 μέτρα ο Μαρμόλ παίζει και αριστερός μπακ ως αριστεροπόδαρος. Είναι παίκτης που έχει αναδειχθεί από τις υποδομές της Μπαρτσελόνα.

Κατά τα άλλα υπάρχουν αρκετά ονόματα από την Ισπανία και υπάρχει και ένας γνώριμος. Ο Νταβίντ Κάρμο. Το όνομα του διεθνούς Ανγκολέζου κεντρικού αμυντικού έχει ξανατεθεί επί τάπητος για 2 - κυρίως - λόγους. Ο πρώτος είναι ένας παίκτης που έχει δείξει - στα καλά του - την αξία και την ποιότητά του έχοντας κατακτήσει Conference με τον Ολυμπιακό και 2ον είναι ένας ποδοσφαιριστής που ταίριαζε στα θέλω του προπονητή Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και ας μην ήταν η 2η θητεία του το ίδιο καλή με την πρώτη.

Για τον Κάρμο - που είναι διεθνής με την Ανγκόλα αν και έχει και πορτογαλικό διαβατήριο - με βάση τις ισπανικές πηγές διαρρέεται και μία διάθεση - επιθυμία του παίκτη να γυρίσει τον Πειραιά με την Οβιέδο να έχει πέσει και ενώ ο ίδιος ανήκει στη Νότιγχαμ Φόρεστ. Για τον δίμετρο Κάρμο υπάρχει και ενδιαφέρον από συλλόγους της La Liga. Ο 26χρονος Κάρμο εκτός από ευρωπαϊκό τίτλο έχει πάρει και νταμπλ με τον Ολυμπιακό. Στην Οβιέδο είχε 22 αγώνες με 1 γκολ.