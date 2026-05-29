Η Παρί Σεν Ζερμέν νικάει στο γήπεδο και την ίδια ώρα, οι φανέλες της πουλάνε σαν τρελές...

«Η Παρί Σεν Ζερμέν κέρδισε τις καρδιές των Γάλλων» έλεγε πέρυσι τέτοια εποχή ο Λούκας Ερναντέζ, όταν η ομαδάρα του Λουίς Ενρίκε κατατρόπωνε την Ίντερ στο Μόναχο και κατακτούσε για πρώτη φορά στην ιστορία της το Champions League.

Δεν είναι υπερβολή να πει κανείς ότι οι Παριζιάνοι δεν αποτελούσαν και το πιο συμπαθές κλαμπ, εντός κι εκτός συνόρων, καθώς... ψήλωσαν απότομα μετά την ανάληψή τους από την QSI το 2011. Εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ δαπανήθηκαν με μανία προκειμένου να ανέβει η Παρί στην κορυφή, με τον έναν σταρ μετά τον άλλο να μαζεύονται στην όλη του φωτός τα τελευταία 15 χρόνια.

Εντέλει, για να επιτευχθεί ο μεγάλος στόχος, έπρεπε να φύγουν τα βαριά ονόματα και να πάρει τα ηνία ο Λουίς Ενρίκε, που πέρυσι παρουσίασε μία ομάδα που κέρδισε και τον πιο δύσπιστο. Κάπως έτσι, μετά και την περσινή επιτυχία, οι πωλήσεις φανελών εκτοξεύτηκαν, με την Παρί να πουλάει ένα εκατομμύριο κομμάτια τη χρονιά, σύμφωνα με την Equipe!

Η δημοφιλία των Παριζιάνων έχει εκτοξευτεί και είναι ξεκάθαρο πως σε περίπτωση δεύτερης συνεχόμενης κατάκτησης του Champions League, αυτή θα συνεχίσει να σκαρφαλώνει σε δυσθεώρητα ύψη, με τους νεαρούς Γάλλους να γοητεύονται από την ομάδα του Ενρίκε. Αξίζει να αναφερθεί ενδεικτικά το σχετικό γαλλικό δημοσίευμα, σύμφωνα με το οποίο, το 60% των παιδιών σε σχολείο περιοχής που παραδοσιακά υποστηρίζει τη Μαρσέιγ, φόρεσαν φέτος φανέλας της Παρί...