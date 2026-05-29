Σύμφωνα με δημοσιεύματα στο Μαρόκο, ο Χαμζά Μεντίλ επιστρέφει στην πατρίδα του και στην Ουαϊντάντ Καζαμπλάνκα καθώς θα υπογράψει μονοετές συμβόλαιο.

Το συμβόλαιο του Μαροκινού αριστερού full back ολοκληρώνεται στα τέλη του Ιούνη και ο Άρης δεν έχει πρόθεση να τον κρατήσει. Μάλιστα, τα media της χώρας του αναφέρουν ότι ο Χαμζά Μεντίλ αναμένεται να επιστρέψει στην Ουαϊντάντ Καζαμπλάνκα. Για την ακρίβεια αναφέρουν ότι… «η Ουαϊντάντ ολοκλήρωσε την μεταγραφή του αριστερού μπακ, Χάμζα Μεντίλ από τον Άρη με μονοετές συμβόλαιο! Η διοίκηση εργάζεται πάνω στα χρέη της, για τα οποία έχει τιμωρηθεί από τη FIFA, προκειμένου να αποδεσμευτεί και να συμπεριλάβει τον παίκτη στο σύστημα».