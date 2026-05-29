Νις - Σεντ Ετιέν 4-1: Γλίτωσε το... κάζο κι έμεινε στη Ligue 1
Από τη στιγμή που επέστρεψε στην πρώτη κατηγορία πίσω στο 2002, η Νις έτρεχε ένα σερί 24 χρόνων ως μόνιμη θαμώνας της Ligue 1. Ένα σερί ωστόσο που φέτος απειλήθηκε σοβαρά. Η ομάδα της Νίκαιας κλήθηκε να παίξει τη σωτηρία της μέσω μπαράζ και τελικά βγήκε αλώβητη με την δύναμη της έδρας. Μετά το 0-0 του πρώτου ματς απέναντι στη Σεντ Ετιέν, επιβλήθηκε στη ρεβάνς με θρίαμβο 4-1 στα τελευταία λεπτά και γλίτωσε από τα... δόντια του υποβιβασμού.
Μετά από ένα στείρο πρώτο μέρος, οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν στο 62΄με τον Κλος. Στο 79΄οι Στεφανουά βρήκαν την απάντηση και ισοφάρισαν σε 1-1 με εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Νταβιτασβίλι, όμως η Νις πήρε... φόρα στο τελευταίο δεκάλεπτο. Μόλις δυο λεπτά αργότερα άλλωστε ο Μπουντάς ανάκτησε το προβάδισμα για την ομάδα της Νίκαιας, η οποία πάτησε γκάζι στο φινάλε και καθάρισε την πρόκριση.
Με τον Ουαχί να πετυχαίνει δυο γκολ στο 87΄και στο 90΄+2΄μετέτρεψε την υπόθεση παραμονής σε θρίαμβο και εξασφάλισε πως το πολυετές σερί της στη Ligue 1 θα έχει και συνέχεια.
