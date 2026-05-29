Μπαρτσελόνα: Επίσημο του Γκόρντον, υπέγραψε έως το 2031!

Παίκτης της Μπαρτσελόνα είναι με κάθε επισημότητα ο Άντονι Γκόρντον, με τους Καταλανούς να ανακοινώνουν τη συμφωνία και να παρουσιάζουν τον παίκτη.

Κάτοικος Βαρκελώνης για τα επόμενα πέντε χρόνια -θα- είναι και επίσημα ο Άντονι Γκόρντον, καθώς η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε το βράδυ της Παρασκευής (29/5) την απόκτησή του από τη Νιουκάστλ.

Οι πρωταθλητές Ισπανίας κινήθηκαν «αστραπιαία» και έκλεισαν άμεσα τον Άγγλο εξτρέμ που εδώ και μήνες απασχολούσε την Μπάγερν Μονάχου, πληρώνοντας περί τα 80 εκατ. ευρώ (συνολικά) στις «Καρακάξες».

Ο 25χρονος winger υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας έως το 2031 και παρουσιάστηκε επίσημα από τους ανθρώπους των «μπλαουγκράνα».

