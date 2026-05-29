Ο Άντονι Γκόρντον ισχυρίστηκε πως έμαθε να μιλά ισπανικά επειδή ήξερε πως κάποτε θα γίνει παίκτης της Μπαρτσελόνα.

Έναντι 80 εκατομμυρίων ευρώ, η Μπαρτσελόνα ολοκλήρωσε την απόκτηση του Άντονι Γκόρντον από τη Νιούκαστλ, με τον Άγγλο επιθετικό να ξαφνιάζει τους πάντες όταν μίλησε στα ισπανικά κατά τη διάρκεια των πρώτων του δηλώσεων.

Ο 25χρονος ποδοσφαιριστής μάλιστα ισχυρίστηκε πως ο λόγος που ξέρει να μιλά τη γλώσσα έχει να κάνει με το γεγονός ότι... ήξερε πάντα ότι θα αγωνιστεί στους Μπλαουγκράνα! «Ήθελα να μάθω ισπανικά γιατί, σαν παιδί, πίστευα πως θα παίξω κάποτε στην Μπαρτσελόνα, είτε το πιστεύεται, είτε όχι.

Είχαν ένα φυσιοθεραπευτή στη Νιούκαστλ και μιλούσαμε ισπανικά καθημερινά και του είπε ότι μία μέρα θα παίξω για την Μπάρτσα και πως ήθελα να μάθω τη γλώσσα», αποκάλυψε ο Βρετανός ποδοσφαιριστής, που μέτρησε 39 γκολ και 28 ασίστ σε 152 συμμετοχές με τις Καρακάξες τα προηγούμενα 3,5 χρόνια.

