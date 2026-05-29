Γκόρντον: «Έμαθα ισπανικά γιατί ήξερα πως κάποτε θα πάω Μπαρτσελόνα»
Έναντι 80 εκατομμυρίων ευρώ, η Μπαρτσελόνα ολοκλήρωσε την απόκτηση του Άντονι Γκόρντον από τη Νιούκαστλ, με τον Άγγλο επιθετικό να ξαφνιάζει τους πάντες όταν μίλησε στα ισπανικά κατά τη διάρκεια των πρώτων του δηλώσεων.
Ο 25χρονος ποδοσφαιριστής μάλιστα ισχυρίστηκε πως ο λόγος που ξέρει να μιλά τη γλώσσα έχει να κάνει με το γεγονός ότι... ήξερε πάντα ότι θα αγωνιστεί στους Μπλαουγκράνα! «Ήθελα να μάθω ισπανικά γιατί, σαν παιδί, πίστευα πως θα παίξω κάποτε στην Μπαρτσελόνα, είτε το πιστεύεται, είτε όχι.
Είχαν ένα φυσιοθεραπευτή στη Νιούκαστλ και μιλούσαμε ισπανικά καθημερινά και του είπε ότι μία μέρα θα παίξω για την Μπάρτσα και πως ήθελα να μάθω τη γλώσσα», αποκάλυψε ο Βρετανός ποδοσφαιριστής, που μέτρησε 39 γκολ και 28 ασίστ σε 152 συμμετοχές με τις Καρακάξες τα προηγούμενα 3,5 χρόνια.
Anthony Gordon speaking in Spanish at his Barcelona unveiling after making the move from Newcastle 🇪🇸 pic.twitter.com/pNZAT9DIpv— Sky Sports News (@SkySportsNews) May 29, 2026
🗣️ Anthony Gordon on why he speaks Spanish.🇪🇸— Ben Jacobs (@JacobsBen) May 29, 2026
"I wanted to speak Spanish because, as a kid, I believed I would play for Barca, believe it or not.
"I had a physio in Newcastle and we spoke [Spanish] every day, and I told him one day I'll play for Barca and that I want to learn… pic.twitter.com/LqqOYH5aXH
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.