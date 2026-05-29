Απόλλων Λεμεσού - Πάφος 0-2: Κυπελλούχος Κύπρου για δεύτερη φορά
Το πρωτάθλημα μπορεί να χάθηκε, όχι όμως και το Κύπελλο! Η Πάφος αναδείχθηκε νικήτρια στον τελικό με 2-0 επί του Απόλλωνα Λεμεσού και κατέκτησε κούπα για τρίτη σερί σεζόν. Το πρώτο ημίχρονο πάντως ολοκληρώθηκε χωρίς συγκινήσεις, καθώς οι δυο ομάδες απέφυγαν τα πολλά ρίσκα και το 0-0 παρέμενε ακέραιο.
Όλα ωστόσο άλλαξαν στο 83΄όταν ο Ζάζα έστειλε τη μπάλα στο πλεκτό για το 1-0 της Πάφου. Στα λεπτά που απέμειναν ο Απόλλων ανέβασε τις γραμμές του κι έψαξε το γκολ ισοφάρισης, αφήνοντας ωστόσο κενά στα μετόπισθεν. Κενά που πλήρωσε τελικά στις καθυστερήσεις...
Στο 90΄+1΄συγκεκριμένα ο Πέδρο Ροντρίγκες διαμόρφωσε το τελικό 2-0 και κλείδωσε το Κύπελλο για την Πάφο, η οποία κατέκτησε τη διοργάνωση μόλις για δεύτερη φορά στην ιστορία της.
