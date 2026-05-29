Ο Γάλλος αρχιδιαιτητής έχει πιθανότητες και για 3η σερί χρονιά στο τιμόνι της ΚΕΔ / ΕΠΟ με τις αποφάσεις να αναμένονται από Τρίτη και μετά.

Ο Στεφάν Λανουά σύμφωνα με την τελευταία τάση που προκύπτει - και εντός των... πυλών της ΕΠΟ - είναι πιθανό να ανανεώσει ξανά και έτσι να μείνει για 3η διαδοχική χρονιά στο πόστο του αρχιδιαιτητή τη ΚΕΔ. Σε αυτήν την φάση υπάρχει την προσεχή Τρίτη συνδεδρίαση της επιτροπής του επαγγελματικού ποδοσφαίρου στις 10 το πρωί και Δ.Σ. της ΕΠΟ στη 1 όπου θα τεθεί επί τάπητος το θέμα του Λανουά αλλά και των ξένων μελών της ΚΕΔ (με την ατζέντα να αναφέρει ανανεώσεις ΚΕΔ).

Και βέβαια είναι σαφές ότι κομβικό ρόλο επί του ανοιχτού αυτού μετώπου θα παίξει η στάση των ομάδων και κυρίων των μεγάλων συλλόγων. Την Τρίτη θα γίνει μία κουβέντα και για το Super Cup αλλά και για το... παράθυρο αλλαγών στο Κύπελλο.