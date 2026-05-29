Το Gazzetta παραθέτει πέντε ερωτήματα που ψάχνουν απάντηση στον τελικό του Champions League ανάμεσα σε Άρσεναλ και Παρί Σεν Ζερμέν.

Η ώρα της αλήθειας πλησιάζει. Το Σάββατο (30/5, 19:00), νωρίτερα από συνήθως, θα μάθουμε το όνομα του νέου πρωταθλητή Ευρώπης, ο οποίος είτε θα είναι μια ομάδα που δεν έχει κρατήσει ποτέ ξανά στα χέρια της την κούπα με τα μεγάλα αυτιά, είτε θα είναι η ομάδα που τα κατάφερε για πρώτη φορά μόλις πέρυσι.

Άρσεναλ και Παρί Σεν Ζερμέν κοντράρονται στη Βουδαπέστη με έπαθλο το βαρύτιμο τρόπαιο του Champions League και τα ερωτήματα που ψάχνουν απάντηση είναι πολλά. Το Gazzetta τα περιόρισε σε μόλις πέντε και σας τα παρουσιάζει παρακάτω, μία μέρα πριν πάρουμε τις απαντήσεις που αναζητούμε! Γιατί το Champions League παραμένει η κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, είτε με league phase, είτε με φάση ομίλων, είτε με 36 ομάδες, είτε με 32...

Θα σπάσει την κατάρα η Άρσεναλ;

Οι κατάρες, εδώ που τα λέμε, ήταν πολλές. Η Άρσεναλ ήθελε αρχικά να σπάσει επιτέλους το σερί χωρίς πρωτάθλημα. Ποιος να έλεγε στους Άγγλους όταν η αρμάδα του Αρσέν Βενγκέρ κέρδιζε το εμβληματικό προσωνύμιο Invincibles το 2004, ότι η κούπα θα έκανε 22 χρόνια να έρθει ξανά στις ερυθρόλευκες γειτονιές του Λονδίνου. Εντέλει ο Μίκελ Αρτέτα τα κατάφερε και πλέον έχει μπροστά του την απόλυτη πρόκληση. Μία 20ετία μετά το δράμα των Κανονιέρηδων στο Παρίσι, όπου έφτασαν 14 λεπτά μακριά από την απόλυτη κορυφή αλλά λύγισαν απέναντι στην Μπαρτσελόνα. Κι αυτή τη φορά, οι Λονδρέζοι φέρουν τον τίτλο του αουτσάιντερ, όμως πήραν ώθηση από την Premier League και γνωρίζουν καλά το περσινό πάθημα της Ίντερ. Μένει τώρα, να αποδείξουν πως έγινε και μάθημα!

Θα δούμε το πρώτο back to back εκτός Ρεάλ Μαδρίτης μετά από 36 χρόνια;

Όσο η Άρσεναλ θέλει να σπάσει τη δική της κατάρα, η Παρί Σεν Ζερμέν θέλει να εδραιώσει τη δική της δυναστεία κάνοντας ένα ιστορικό back to back. Αν τα καταφέρει, οι δύο αυτοί τίτλοι θα είναι και οι μοναδικοί της ιστορίας της, με τη μοναδική ομάδα που έχει πάρει δύο τίτλους σερί από καταβολής Champions League να είναι φυσικά η Ρεάλ Μαδρίτης, με το threepeat μεταξύ 2016 και 2018! Για να βρει κανείς την τελευταία ομάδα, πλην της Βασίλισσας, πρέπει να πάει πίσω στη διετία 1989-1990, όταν η μεγάλη Μίλαν του Αρίγκο Σάκι και των Ολλανδών παιχταράδων είχε νικήσει κατά σειρά Στεάουα Βουκουρεστίου και Μπενφίκα σε εποχές Κυπέλλου Πρωταθλητριών, αλλιώτικες και πολύ πιο ρομαντικές.

Θα υπερισχύσει η καλύτερη άμυνα ή η καλύτερη επίθεση;

Από τη μία, η κορυφαία άμυνα της φετινής διοργάνωσης. Από την άλλη, η κορυφαία επίθεση. Για να φτάσει ως εδώ η Άρσεναλ έχει μείνει αήττητη, μετρώντας έντεκα νίκες και τρεις ισοπαλίες και παράλληλα έχει κρατήσει εννέα φορές το μηδέν, δεχόμενη μονάχα έξι γκολ σε 14 αγώνες. Μοναδικός αντίπαλος που παραβίασε τη λονδρέζικη εστία δις σε ένα ματς, η... Καϊράτ Αλμάτι, που έχασε 3-2 για την τελευταία αγωνιστική της league phase. Η δε Παρί Σεν Ζερμέν, πυροβολεί αδιακρίτως και με 44 τέρματα, υπερηφανεύεται πως έχει την καλύτερη επίθεση φέτος. Μονάχα στο 0-0 με την Αθλέτικ Μπιλμπάο είχε μείνει άσφαιρη η ομάδα του Λουίς Ενρίκε, που μέτρησε μία επτάρα, τρεις πεντάρες και μία τεσσάρα μεταξύ άλλων! Από τη μία ο Ράγια, ο Γκάμπριελ και ο Σαλιμπά, από την άλλη ο Κβαρατσχέλια, ο Ντεμπελέ και ο Ντουέ. Σύγκρουση γιγάντων...

Θα ξαναδούμε γκολ εκατέρωθεν μετά από οκτώ χρόνια;

Σε μία βραδιά που οι φίλοι της Λίβερπουλ προσπαθούν να διαγράψουν, η Ρεάλ Μαδρίτης εκμεταλλευόταν τα ολέθρια σφάλματα του Κάριους και επικρατούσε 3-1 στον τελικό του Κιέβου το 2018, κατακτώντας το βαρύτιμο τρόπαιο για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Τι συνέβη τότε που δεν έχουμε ξαναδεί έκτοτε; Να σκοράρουν και οι δύο φιναλίστ! Από το 2019 και μετά, μονάχα ο νικητής βρίσκει δίχτυα, με την περσινή πεντάρα της Παρί Σεν Ζερμέν να σπάει και ένα σερί έξι τελικών με μάξιμουμ δύο τέρματα. Υποερώτημα; Παράταση έχουμε να δούμε από τη σεζόν 2015/16 και τη νίκη της Ρεάλ στον τελικό με την Ατλέτικο στην παράταση, μία δεκαετία πριν. Ποτέ στο παρελθόν δεν είδαμε δέκα σερί τελικούς να κρίνονται στο 90λεπτο, αν και φτάσαμε κοντά σε δύο περιπτώσεις, με τα σερί να σπάνε το 1968 και το 1984.

Θα έχει επιτυχία ο τελικός με ώρα έναρξης στις 19:00;

Κάποτε οι τελικοί γίνονταν Τετάρτες, μετά μετακινήθηκαν Σάββατο. Φέτος, θα δούμε μία νέα διαφοροποίηση, με την UEFA να τον προγραμματίζει για τις 19:00 ώρα Ελλάδας! Πρόκειται για τον τελικό που θα ξεκινήσει νωρίτερα από κάθε άλλον στην ιστορία του θεσμού από καταβολής Champions League, με την... ψαξιματική στα βάθη του παρελθόντος να βγάζει δύο τελικούς που ξεκίνησαν στις 17:30 το 1957 και το 1967. Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία κατέληξε στην κίνηση αυτή προκειμένου να γίνει ο αγώνας πιο προσιτός τηλεοπτικά και σε άλλες ζώνες παγκοσμίως, καθώς και να βελτιωθεί η εμπειρία τόσο των οπαδών που θα βρεθούν στη Βουδαπέστη, όσο και εκείνων που θα παρακολουθήσουν τον τελικό από την τηλεόραση. Νέα ήθη και έθιμα, με τη θέαση του εν λόγω αγώνα την ώρα που ο ουρανός θα είναι ηλιόλουστος, να έχει ενδιαφέρον...