Μετά τις χιουμοριστικές δημοσιεύσεις με αποδέκτη την Μπαρτσελόνα, η Ατλέτικο Μαδρίτης επιτέθηκε στους Μπλαουγκράνα!

Κόντρα που θυμίζει... Clasico έχει ξεσπάσει ανάμεσα σε Ατλέτικο Μαδρίτης και Μπαρτσελόνα! Την ώρα που πολλά ΜΜΕ έκαναν λόγο για προχωρημένες επαφές των Μπλαουγκράνα με τον Χουλιάν Άλβαρες, οι Ροχιμπλάνκος προχώρησαν σε χιουμοριστικές δημοσιεύσεις αναφορικά με προτάσεις τους σε Γιαμάλ, Πέδρι και Ραφίνια, ωστόσο λίγο αργότερα, εξαπέλυσαν επίθεση στους Καταλανούς.

Μέσω social media, οι Μαδριλένοι εξήγησαν ουσιαστικά τον λόγο για το προαναφερθέν τρολάρισμα και ακολούθως μίλησαν με σκληρά λόγια για τη φημολογούμενη προσέγγιση της Μπάρτσα στον Αργεντινό, κάνοντας λόγο για «στοχευμένες διαρροές, fake news, συνεχείς ασέβειες, η καταλανική εκδοχή της προπαγανδιστικής μηχανής που επινοεί ιστοριούλες, τηλεφωνήματα πριν από αγώνες».

Στο τέλος της δημοσίευσης δε, υπάρχουν πολύ σοβαρές... μπηχτές αναφορικά με την υπόθεση Νεγκρέιρα αλλά και τα προβλήματα που αντιμετώπισαν τα προηγούμενα χρόνια οι Καταλανοί όσον αφορά στη δήλωση παικτών στη λίστα της La Liga.

Αναλυτικά:

Όχι, η Ατλέτικο Μαδρίτης δεν θα έκανε ποτέ κάτι τέτοιο. Ωστόσο, τους τελευταίους μήνες υποφέρουμε από μια εκστρατεία παρενόχλησης και αποδόμησης εναντίον ενός από τους παίκτες μας. Στοχευμένες διαρροές, fake news, συνεχείς ασέβειες, η καταλανική εκδοχή της προπαγανδιστικής μηχανής που επινοεί ιστοριούλες, τηλεφωνήματα πριν από αγώνες... Αλλά φυσικά, ούτε εμείς θα σκεφτόμασταν ποτέ να έχουμε στη μισθοδοσία μας τον αντιπρόεδρο των διαιτητών ή να καταφεύγουμε σε πολιτικές χάρες για να δηλώσουμε παίκτες. ΣΕΒΑΣΜΟΣ και ΑΞΙΕΣ.