Ατλέτικο Μαδρίτης: Εξαπέλυσε επίθεση στην Μπαρτσελόνα
Κόντρα που θυμίζει... Clasico έχει ξεσπάσει ανάμεσα σε Ατλέτικο Μαδρίτης και Μπαρτσελόνα! Την ώρα που πολλά ΜΜΕ έκαναν λόγο για προχωρημένες επαφές των Μπλαουγκράνα με τον Χουλιάν Άλβαρες, οι Ροχιμπλάνκος προχώρησαν σε χιουμοριστικές δημοσιεύσεις αναφορικά με προτάσεις τους σε Γιαμάλ, Πέδρι και Ραφίνια, ωστόσο λίγο αργότερα, εξαπέλυσαν επίθεση στους Καταλανούς.
Μέσω social media, οι Μαδριλένοι εξήγησαν ουσιαστικά τον λόγο για το προαναφερθέν τρολάρισμα και ακολούθως μίλησαν με σκληρά λόγια για τη φημολογούμενη προσέγγιση της Μπάρτσα στον Αργεντινό, κάνοντας λόγο για «στοχευμένες διαρροές, fake news, συνεχείς ασέβειες, η καταλανική εκδοχή της προπαγανδιστικής μηχανής που επινοεί ιστοριούλες, τηλεφωνήματα πριν από αγώνες».
Στο τέλος της δημοσίευσης δε, υπάρχουν πολύ σοβαρές... μπηχτές αναφορικά με την υπόθεση Νεγκρέιρα αλλά και τα προβλήματα που αντιμετώπισαν τα προηγούμενα χρόνια οι Καταλανοί όσον αφορά στη δήλωση παικτών στη λίστα της La Liga.
Αναλυτικά:
Όχι, η Ατλέτικο Μαδρίτης δεν θα έκανε ποτέ κάτι τέτοιο. Ωστόσο, τους τελευταίους μήνες υποφέρουμε από μια εκστρατεία παρενόχλησης και αποδόμησης εναντίον ενός από τους παίκτες μας. Στοχευμένες διαρροές, fake news, συνεχείς ασέβειες, η καταλανική εκδοχή της προπαγανδιστικής μηχανής που επινοεί ιστοριούλες, τηλεφωνήματα πριν από αγώνες... Αλλά φυσικά, ούτε εμείς θα σκεφτόμασταν ποτέ να έχουμε στη μισθοδοσία μας τον αντιπρόεδρο των διαιτητών ή να καταφεύγουμε σε πολιτικές χάρες για να δηλώσουμε παίκτες. ΣΕΒΑΣΜΟΣ και ΑΞΙΕΣ.
No, el Atlético de Madrid nunca haría algo así. Sin embargo, en los últimos meses venimos sufriendo una campaña de acoso y derribo sobre uno de nuestros jugadores. Filtraciones interesadas, 'fake news', faltas continuas de respeto, la versión culé de la maquinaria inventando…— Atlético de Madrid (@Atleti) May 29, 2026
