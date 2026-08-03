Ο ΟΦΗ για να αγωνιστεί στη League Phase του Europa League θα κληθεί να αποκλείσει την Μακάμπι Τελ Αβίβ ή την ΤΣΣΚΑ Σόφιας και το Gazzetta σας παρουσιάζει το προφίλ τους.

Ο ΟΦΗ γνωρίζει πλέον το ζευγάρι από το οποίο θα προκύψει ο αντίπαλός του στα Play Offs του Europa League. Ο Όμιλος θα περιμένει την έκβαση του ζευγαριού της Μακάμπι Τελ Αβίβ με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας, για να μάθει τον αντίπαλο που θα τον «χωρίζει» από τη League Phase της δεύτερης τη τάξει διοργάνωσης της UEFA.

Οι Κυπελλούχοι έχουν εξασφαλισμένη League Phase, καθώς ακόμη και αν δεν τα καταφέρουν στα Play Offs, θα αγωνιστούν στο Conference League. Ωστόσο, η πρόκριση στο Europa League θα αποφέρει αυξημένα έσοδα.

Το Gazzetta σας παραθέτει τα βασικά στοιχεία για τις δύο ομάδες που ενδέχεται να αντιμετωπίσει ο ΟΦΗ στα Play Offs του Europa League.

Τα προφίλ της Μακάμπι Τελ Αβίβ

Η περσινή της πορεία: Όπως και ο ΟΦΗ, έτσι και η Μακάμπι προέρχεται από μια σεζόν κατά την οποία κατέκτησε το Κύπελλο. Η ομάδα του Τελ Αβίβ νίκησε στον τελικό την πρωταθλήτρια Χάποελ Μπερ Σεβά και σήκωσε το τρόπαιο για 25η φορά, ενώ στο πρωτάθλημα τερμάτισε στην 3η θέση. Στον 2ο προκριματικό γύρο του Europa League διέλυσε τη Σέριφ με συνολικό σκορ 6-0.

Προπονητής: Στον πάγκο των Ισραηλινών βρίσκεται ο Κένι Μίλερ. Πρόκειται για 46χρονο Σκωτσέζο, ο οποίος, οκτώ χρόνια μετά το πέρασμά του από τη Λίβινγκστον, ανέλαβε ξανά χρέη πρώτου προπονητή. Ενδιάμεσα, εργάστηκε ως βοηθός σε Νιούκαστλ Τζετς, Γουέστερν Σίντνεϊ, Φάλκιρκ, Χάντερσφιλντ, Αλ Ουάχτα, Ατλάντα και στη Μακάμπι Τελ Αβίβ, όπου συνεργάστηκε με τον Ρόνι Ντέιλα. Μετά την αποχώρηση του Νορβηγού, ανέλαβε αρχικά ως υπηρεσιακός και, εν συνεχεία, πήρε το χρίσμα του μόνιμου προπονητή.

Αστέρι της ομάδας: Από το ρόστερ ξεχωρίζει ο διεθνής Μολδαβός φορ Ιόν Νικολαέσκου, ο οποίος αυτή την περίοδο είναι τραυματίας. Το βάρος στην επίθεση θα πέσει στο πιο πολύτιμο περιουσιακό στοιχείο του κλαμπ, τον 20χρονο φορ Σαγέντ Αμπού Φαρκί, ο οποίος μετρά ήδη τέσσερα γκολ σε τρία ματς της τρέχουσας σεζόν.

Μεταγραφές και πωλήσεις: Οι Ισραηλινοί έχουν κάνει ήδη ακριβές αγορές. Για τον χαφ Κρίστιαν Μπέλιτς επένδυσαν 1,3 εκατ. ευρώ στην Άλκμααρ, ενώ για τον φορ Έστερ Σοκλέρ έδωσαν 1 εκατ. ευρώ στη Ραντνίτσκι. Για τον ΟΦΗ ξεχωρίζει η προσθήκη του άλλοτε χαφ του Ομίλου, Νταν Γκλάζερ (2023-24), ο οποίος αγοράστηκε από την Αλμάτι αντί 250.000 ευρώ και επέστρεψε στη Μακάμπι μετά από τρία χρόνια. Στις πωλήσεις, παραχώρησε αντί χαμηλών ποσών τον εξτρέμ Μπαρ Λιν και τον χαφ Νάνταβ Νιντάμ.

Τα προφίλ της ΤΣΣΚΑ Σόφιας

Η περσινή της πορεία: Ο ιστορικός σύλλογος της Βουλγαρίας είναι επίσης Κυπελλούχος της χώρας του, όπως ο ΟΦΗ και η Μακάμπι, δίνοντας... γλυκιά γεύση σε μια σεζόν κατά την οποία δεν αγωνίστηκε σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Στο πρωτάθλημα τερμάτισε στην 4η θέση.

Προπονητής: Κόουτς της ΤΣΣΚΑ είναι ο Χρίστο Γιάνεφ, μία από τις σημαντικές προσωπικότητες στην ιστορία του συλλόγου. Ο Βούλγαρος τεχνικός έχει φορέσει τη φανέλα της ομάδας της Σόφιας ως ποδοσφαιριστής και γνωρίζει καλά τη νοοτροπία και την πίεση που συνοδεύουν τον σύλλογο. Μετά από οκτώ χρόνια, επέστρεψε στην ΤΣΣΚΑ και την οδήγησε στην κατάκτηση του Κυπέλλου. Ως παίκτης έχει αγωνιστεί και στα μέρη μας και πιο συγκεκριμένα στον Παναιτωλικό από το Σεπτέμβριο του 2012 έως τον Απρίλιο του 2013

Αστέρι της ομάδας: Το μεγάλο όνομα της ΤΣΣΚΑ Σόφιας είναι ο διεθνής Βούλγαρος δεξιός μπακ Ιβάν Τουρίτσοφ, ο οποίος αποτελεί έναν από τους ηγέτες της ομάδας και σημαντικό στέλεχος της άμυνας. Σημαντικό ρόλο στο ρόστερ έχουν επίσης ο Τζέιμς Ετό, ο Μπρούνο Ζορντάο και ο Λεάντρο Γκοντόι.

Μεταγραφές και πωλήσεις: Η ΤΣΣΚΑ κινήθηκε δυναμικά στη μεταγραφική αγορά, προσπαθώντας να δημιουργήσει ένα πιο ανταγωνιστικό σύνολο. Ενισχύθηκε με παίκτες όπως ο Αργεντινός επιθετικός Λεάντρο Γκοντόι, αλλά και ποδοσφαιριστές με εμπειρία από υψηλότερο επίπεδο, όπως ο μέσος Μπρούνο Ζορντάο. Από την άλλη πλευρά, η ομάδα προσπάθησε να κρατήσει τον βασικό κορμό της, χωρίς να προχωρήσει σε κάποια μεγάλη πώληση.

