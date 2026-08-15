Πένραϊς: «Στην ΑΕΚ ήταν μια απίστευτη εμπειρία, είμαι ευγνώμων»

Ο Τζέιμς Πένραϊς μίλησε με τα καλύτερα λόγια για την ΑΕΚ στις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης των Ρέιντζερς.

Τον δανεισμό του στους Ρέιντζερς ολοκλήρωσε ο Τζέιμς Πένραϊς, με τον 27χρονο Σκωτσέζο αριστερό μπακ της ΑΕΚ να ανακοινώνεται από τους «Τζερς», οι οποίοι αν θέλουν να τον αγοράσουν το επόμενο καλοκαίρι θα πρέπει να πληρώσουν την οψιόν αγοράς του 1,5 εκατ. ευρώ που τοποθετήθηκε στο deal.

Ο Πένραϊς παραχώρησε και τις πρώτες του δηλώσεις στο κανάλι των Ρέιντζερς, όπου χαρακτήρισε ως απίστευτη εμπειρία το πέρασμά του από την ΑΕΚ, κατακτώντας με τους κιτρινόμαυρους το πρωτάθλημα.

«Δεν μπορούσα να αρνηθώ την ευκαιρία να παίξω με την ΑΕΚ και είμαι ευγνώμων που το έκανα αυτό. Ήταν μια απίστευτη εμπειρία. Το να κερδίσεις ένα πρωτάθλημα, είναι κάτι που κάποιοι παίκτες περνούν σε όλη τους την καριέρα και δεν το καταφέρνουν», ανέφερε.

Στη συνέχεια μίλησε για τη μεταγραφή του στους Ρέιντζερς: «Είναι λίγο σουρεαλιστικό. Έχει περάσει πολύς καιρός αλλά είμαι χαρούμενος που επιτέλους εκπλήρωσα το όνειρο μου. Σίγουρα είναι ένα όνειρο για εμένα. Είναι ένα μέρος όπου, στην αρχή της καριέρας μου, μπορούσα μόνο να ονειρευτώ ότι θα έπαιζα εδώ. Έτσι, το να έχω τώρα την ευκαιρία να εκπροσωπήσω τον σύλλογο, είναι ένα όνειρο».

Τέλος, πρόσθεσε: «Είναι ένας τεράστιος σύλλογος η Ρέιντζερς και υπάρχει μόνο ένας στόχος, που είναι να κερδίζεις τίτλους. Όταν δεν το κάνεις, έρχεται η πίεση. Έχω πλήρη επίγνωση του τι ισχύει εδώ».