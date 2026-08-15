Για μία ακόμα φορά μετακομίζει στο εξωτερικό ο Νίκος Καρέλης.

Ο Νίκος Καρέλης μετά τον Πανσερραϊκό συνεχίζει την καριέρα του στο εξωτερικό.

Ο 34χρονος (24/2/92) επιθετικός με 19 συμμετοχές και 3 γκολ στην Εθνική ομάδα, θα παίξει στη Μάλτα με τη φανέλα των Σλιέμα Γουόντερερς. Ο Καρέλης εντός συνόρων θυμίζουμε ότι έχει παίξει σε Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ, Παναιτωλικό, Εργοτέλη, Πανσερραϊκό, ενώ στο εξωτερικό έχει παίξει σε Γκενκ, Μουμπάι, Ντεν Χάαγκ, Άμκαρ Περμ, Μπρέντφορντ.

Στην ανακοίνωση των Γουόντερερς αναφέρεται:«Με χαρά ανακοινώνουμε την υπογραφή του Έλληνα διεθνή επιθετικού, Νίκου Καρέλη!

Ο έμπειρος επιθετικός, έρχεται με μια εντυπωσιακή καριέρα στο ενεργητικό του, έχοντας αγωνιστεί μεταξύ άλλων σε Παναθηναϊκό, Γκενκ, ΠΑΟΚ, Μπρέντφορντ, Παναιτωλικό και Εργοτέλη. Ο Καρέλης έχει επίσης εκπροσωπήσει την Ελλάδα σε διεθνές επίπεδο, έχοντας 19 συμμετοχές με την εθνική ομάδα.

Ένας αποδεδειγμένος σκόρερ με τεράστια εμπειρία, ο Καρέλης προσθέτει ποιότητα, χαρακτήρα και περισσότερη επιθετική δύναμη στην ομάδα μας ενόψει της νέας σεζόν.

Καλώς ήρθες στη Σλιέμα, Νίκο!».