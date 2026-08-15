Έντονη κινητικότητα στον Ολυμπιακό για τον Αρμάντο Γκονζάλες της Τσίβας Γκουανταλαχάρα.

Ο Ολυμπιακός, όπως αναφέραμε νωρίτερα, τρέχει την υπόθεση του Αρμάντο Γκονζάλες Άλμπα. Τον «Hormiga», όπως είναι το παρατσούκλι του, δηλαδή το «μυρμήγκι».

Ο ατζέντης του 23χρονου διεθνούς Μεξικανού φορ, ο οποίος έχει συμβόλαιο με την Τσίβας Γκουανταλαχάρα έως το 2029, αναμένεται άμεσα στην Ελλάδα για να προχωρήσει τη μεταγραφή του ταλαντούχου επιθετικού.

Η υπόθεση, βέβαια, δεν είναι εύκολη. Η Τσίβας ζητάει 15 εκατ. δολάρια, δηλαδή 13 εκατ. ευρώ, που είναι και η ρήτρα του ποδοσφαιριστή. Ποσό που δεν μοιάζει πιθανό να το δώσει ο Ολυμπιακός. Σε κάθε περίπτωση, οι Πειραιώτες παλεύουν την περίπτωση του παίκτη, ώστε να τον ντύσουν στα ερυθρόλευκα.

Ο Γκονζάλες ξεκίνησε την καριέρα του στην Ταπάτιο, με την οποία έκανε 7 συμμετοχές. Το 2022 μετακόμισε στην Τσίβας Γκουανταλαχάρα, με την ομάδα νέων είχε 36 ματς και 9 γκολ, με την Β' ομάδα μέτρησε 28 ματς και 24 (!) γκολ και στη συνέχεια προωθήθηκε στην πρώτη ομάδα με την οποία έχει τρομερούς αριθμούς. Έχει σημειώσει 29 γκολ και 4 ασίστ σε 69 παιχνίδια!

Έχει αναδειχθεί πρώτος Σκόρερ της Λίγκα Μέξικο Σίτι κάτω των 23 (Τουρνουά Απερτούρα 2023), αλλά και πρωταθλητής της Liga MX Sub-23 (Τουρνουά Apertura 2023).

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