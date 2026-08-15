Οι δηλώσεις του διευθυντή της Ντόρτμουντ Κάρστεν Κράμερ και η νέα αναφορά των Γερμανών στον άσο του ΠΑΟΚ Γιάννη Κωνσταντέλια.

Τα σενάρια για ενδιαφέρον της Ντόρτμουντ για τον διεθνή άσο του ΠΑΟΚ Γιάννη Κωνσταντέλια έχουν πυκνώσει στη Γερμανία.

Ο ρεπόρτερ Φλόριαν Πλέτεμπεργκ αναφέρθηκε σε δηλώσεις του εκτελεστικού διευθυντή των Βεστφαλών Κάρστεν Κράμερ, δήλωσε στον δημοσιογράφο του Sky Πάτρικ Μπέργκερ.

Ο Κράμερ, λοιπόν, είπε: «Θα θέλαμε να φέρουμε τον Σαΐντ Ελ Μάλα στην BVB. Θα ήθελε κι αυτός τη μεταγραφή (...) ένα άλλο σχέδιο θα τεθεί σε εφαρμογή τις επόμενες μέρες - ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε». Ο 20χρονος Ελ Μάλα με πατέρα από τον Λίβανο και μητέρα Γερμανίδα, με χρηματιστηριακή αξία 45 εκατ. ευρώ, θεωρείται από τα μεγαλύτερα ταλέντα στη χώρα και είναι διεθνής με την Κ21. Παίζει και στις τρεις θέσεις πίσω από τον φορ και η μεταγραφική του υπόθεση συνδέεται με τον Κωνσταντέλια.

Μοιάζει δύσκολο να πάρει η Ντόρτμουντ και τους δύο. Στην ανάρτησή του ο Πλέτεμπεργκ, αφού αναφέρει τις δηλώσεις του Κράμερ, συμπληρώνει για τον άσο του ΠΑΟΚ: «Ο 23χρονος Γιάννης Κωνσταντέλιας (ΠΑΟΚ) είναι σοβαρός υποψήφιος για την Ντόρτμουντ, όπως αναφέρθηκε χθες το βράδυ στην εκπομπή Transfer Update. Η BVB παραμένει επίσης ενεργή στην επιδίωξη του Έκτορ Φορτ (σ.σ. ακραίος μπακ της Μπαρτσελόνα».

Το αν με τη φράση «ένα άλλο σχέδιο», ο Κράμερ εννοεί τον Κωνσταντέλια δεν είναι βέβαιο. Σε κάθε περίπτωση, δεν αποκλείεται να υπάρχει και φωτιά εκτός από καπνό και η Ντόρμουντ να κάνει δυναμικό μπάσιμο για τον «μάγο» του ΠΑΟΚ.

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