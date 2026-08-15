Ο Μοχάμεντ Σαλάχ πραγματοποίησε το ντεμπούτο του στην Τουρκία με τη φανέλα της Τράμπζονσπορ, όταν πέρασε αλλαγή στον αγώνα απέναντι στην Κασίμπασα του Γιαννιώτη.

Την πρώτη του γεύση από το πρωτάθλημα Τουρκίας πήρε ο Μοχάμεντ Σαλάχ. Ο Αιγύπτιος επιθετικός πήρε τα πρώτα του λεπτά συμμετοχής στην πρεμιέρα της Τράμπζονσπορ απέναντι στην Κασίμπασα του Ανδρέα Γιαννιώτη, με τον αγώνα να ολοκληρώνεται ισόπαλος 1-1.

Ο Σαλάχ βρέθηκε αρχικά στον πάγκο, αλλά τελικά πέρασε ως αλλαγή στο γήπεδο στο 58΄κι ενώ το σκορ βρισκόταν ήδη στο 1-1. Στο 78΄μάλιστα σπατάλησε τεράστια στιγμή για να σκοράρει στο ντεμπούτο του, όταν πλάσαρε απέναντι από τον Γιαννιώτη, αλλά η μπάλα πέρασε ελάχιστα δίπλα από το δοκάρι του Έλληνα γκολκίπερ.

Τελικά το σκορ δεν άλλαξε και το 1-1 έμεινε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα, με την Κασίμπασα να μην επιτρέπει στην Τράμπζονσπορ να μπει με το δεξί στη νέα σεζόν.