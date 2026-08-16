Φρόιλερ - Ολυμπιακός: Διετές το deal με τον Ελβετό που έφτασε Ελλάδα
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Ο πολύπειρος Ρέμο Φρόιλερ θα κλείσει στον Ολυμπιακό με ένα διετές συμβόλαιο και ήδη είναι στην Αθήνα.
Για την υπόθεση του Φρόιλερ είχατε ενημερωθεί από.νωρίς από το Gazzetta. Ο έμπειρος και διεθνής Ελβετός χαφ είναι ο ένας εκ των 2 μέσων που θα κλείσει ο Ολυμπιακός.
Ο Ρέμο Φρόιλερ είναι ήδη στην Ελλάδα για τα τυπικά. Ο έμπειρος μέσος έχει κλείσει συμφωνία διετούς διάρκειας με τους Ερυθρόλευκους. Θυμίζουμε ότι το τελευταίο διάστημα ήταν μία εκ.των βασικών επιλογών για το ερυθρόλευκο κέντρο.
@Photo credits: Associated Press
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