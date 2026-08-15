Τον διεθνή Σουηδό στόπερ της Μπέρνλι Χιάλμαρ Έκνταλ θέλει να φέρει στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ.

Μία σημαντική μεταγραφή θέλει να πραγματοποιήσει ο ΠΑΟΚ για να ενισχύσει την αμυντική του γραμμή.

Ο Δικέφαλος μετά το ναυάγιο με τον Ντρκούσιτς προχωράει άλλες περιπτώσεις κεντρικών αμυντικών και ψηλά στη λίστα του, σύμφωνα με όσα αναφέρει η Expressen είναι ο 27χρονος διεθνής Σουηδός στόπερ της Μπέρνλι Χιάλμαρ Έκνταλ.

Ο Έκνταλ γεννήθηκε στις 21/10/97 στη Στοκχόλμη, είναι δεξιοπόδαρος με ύψος 1,87 και το συμβόλαιό του με τον αγγλικό σύλλογο, στον οποίο βρίσκεται από το 2023, ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2027. Ο Έκνταλ είναι διεθνής με 13 ματς στη Σουηδία. Ήταν, μάλιστα, στην αποστολή για το Μουντιάλ, αλλά δεν έπαιξε σε κάποιο ματς.

Την περασμένη σεζόν είχε 19 ματς στην Premier League και 2 στο Κύπελλο Αγγλίας με μία ασίστ. Συνολικά με τη Μπέρνλι έχει 40 ματς με 1 γκολ και 2 ασίστ. Τα 27 παιχνίδια είναι στην Premier League. Ξεκίνησε την καριέρα του στην Μπρομαϊποκάρναm, έπαιξε στις Ασιρίσκα, Φρέι Τάμπι και η καριέρα του εκτοξεύτηκε στην Τζουργκάρντεν με την οποία είχε 71 αγώνες, 10 γκολ και 1 ασίστ.

Η Μπέρνλι τότε τον αγόρασε 2,8 εκατ. ευρώ και στο δεύτερο μισό της σεζόν τον δάνεισε στην ολλανδική Γκρόνινγκεν, με την οποία έκανε 14 συμμετοχές. Έχει παίξει επίσης 27 ματς με τη Σίριους. Με την εθνική Σουηδίας αγωνίστηκε κόντρα στην Ελλάδα στο πρόσφατο φιλικό (4/6/26), το οποίο έληξε ισόπαλο 2-2.

Αναλυτικά το δημοσίευμα: «Ο Χιάλμαρ Έκνταλ πιθανόν να φύγει από την Μπέρνλι.

Σύμφωνα με πληροφορίες που δόθηκαν στην Expressen, ο ΠΑΟΚ έχει κάνει προσφορά για τον αμυντικό της εθνικής ομάδας και διαπραγματεύεται με τον σέντερ μπακ για τους προσωπικούς όρους.

Η Μπέρνλι υποβιβάστηκε από την Πρέμιερ Λιγκ την άνοιξη και τώρα ο σύλλογος θα μπορούσε να χάσει τον 27χρονο Σουηδό αμυντικό της εθνικής ομάδας, Χιάλμαρ Έκνταλ. Σύμφωνα με πληροφορίες που δόθηκαν στην Expressen, ο ελληνικός ΠΑΟΚ θέλει να αποκτήσει τον Έκνταλ και έχει κάνει προσφορά για τον κεντρικό αμυντικό.

Οι Έλληνες γίγαντες, οι οποίοι τερμάτισαν τρίτοι στο πρωτάθλημα την περασμένη άνοιξη, διαπραγματεύονται επίσης με τον Έκνταλ για τους προσωπικούς όρους - και μένει να δούμε αν θα επιτευχθεί συμφωνία.

Ο ΠΑΟΚ εργάζεται σκληρά για να κλείσει η μεταγραφή πριν το κλείσιμο της μεταγραφικής περιόδου.

Ο ελληνικός σύλλογος έχει ήδη δύο Σουηδούς στην ομάδα, τους Αλεξάντερ Γερεμέγιεφ και Τάχα Άλι, ο οποίος εντάχθηκε πρόσφατα στην ομάδα από τη Μάλμε.

Εκτός από τον Άλι, ο ΠΑΟΚ απέκτησε επίσης τον Παντελή Χατζηδιάκο από την Κοπεγχάγη. Οι Έλληνες έχουν επίσης αποκτήσει τον Τομ Λούσε από τη Νις και τον αριστερό μπακ Δημήτρη Γιαννούλη από την Άουγκσμπουργκ.

Την επόμενη σεζόν, ο Χιάλμαρ Έκνταλ μπορεί επομένως να μετακομίσει από την Αγγλία στην Ελλάδα».