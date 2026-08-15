Και επίσημα παίκτης των Ρέιντζερς ο Τζέιμς Πένραϊς, με τους «Τζερς» να ανακοινώνουν τον δανεισμό του από την ΑΕΚ. Τα τυπικά απομένουν και για τον δανεισμό του Νίκλας Ελίασον στην Ιντερνασιονάλ.

Μόνο τα τυπικά της ανακοίνωσης απέμεναν για τον Τζέιμς Πένραϊς στους Ρέιντζερς, με τον 27χρονο Σκωτσέζο αριστερό μπακ της ΑΕΚ να συνεχίζει για τον επόμενο χρόνο με τη μορφή δανεισμού στους «Τζερς».

Ο Πένραϊς είχε περάσει από το πρωί του Σαββάτου τις ιατρικές εξετάσεις για λογαριασμό των Ρέιντζερς, οι οποίοι το απόγευμα ανακοίνωσαν τον δανεισμό του από την Ένωση για έναν χρόνο. Όπως είναι ήδη γνωστό, η ΑΕΚ θα λάβει 500.000 ευρώ ως ενοίκιο από τους Ρέιντζερς, ενώ έχει τοποθετηθεί οψιόν αγοράς του στο 1,5 εκατ. ευρώ για το επόμενο καλοκαίρι.

Ο Πένραϊς, ο οποίος είχε υπογράψει το περσινό καλοκαίρι από τη Χαρτς για τρία χρόνια, πραγματοποίησε τη σεζόν που μας πέρασε 33 συμμετοχές με την ΑΕΚ σε όλες τις διοργανώσεις.

Τα τυπικά απομένουν και για τον Ελίασον στην Ιντερνασιονάλ

Επισημοποίηση του δανεισμού αναμένεται και στην περίπτωση του Νίκλας Ελίασον, με τον 30χρονο Σουηδό εξτρέμ να συνεχίζει για ένα χρόνο στην Ιντερνασιονάλ, έπειτα από τη συμφωνία που έχει επιτευχθεί.

Όπως αναφέρουν στη Βραζιλία, ο Ελίασον αναμένεται να ταξιδέψει στο Πόρτο Αλέγκρε όπου τον περιμένουν μέσα στις επόμενες ώρες για να ολοκληρώσει τον δανεισμό του. Η ΑΕΚ θα λάβει 300.000 ευρώ ως ενοίκιο, με την οψιόν αγοράς να τοποθετείται στα 3 εκατ. ευρώ.