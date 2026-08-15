Ο Τζανλούκα Ντι Μάρτζιο υποστηρίζει πως ο Μάουρο Ικάνρτι έχει πει «όχι» σε πρόταση του Ολυμπιακού.

Ελεύθερος παραμένει ο Μάουρο Ικάρντι μετά την αποχώρησή του από τη Γαλατασαράι, με τον 33χρονο Αργεντινό επιθετικό να βρίσκεται στο στόχαστρο της Λάτσιο.

Αυτό αναφέρει ο Τζανλούκα Ντι Μάρτζιο, ο οποίος ωστόσο πρόσθεσε σε ρεπορτάζ του ότι και ο Ολυμπιακός έχει προσπαθήσει να τον αποκτήσει, εισπράττοντας την αρνητική απάντηση του Ικάρντι.

«Η Λάτσιο συνεχίζει να ενδιαφέρεται για τον Ικάρντι, για τον οποίο δεν έχουν φτάσει άλλες προτάσεις πέρα από αυτή του Ολυμπιακού, η οποία έχει ήδη απορριφθεί, αλλά και από το Μεξικό», υπογραμμίζει ο Ντι Μάρτζιο.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται λόγος για «όχι» του Ικάρντι στον Ολυμπιακό καθώς κάτι αντίστοιχο είχε αναφέρει τον Μάιο και ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο.