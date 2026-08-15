Ο Γιώργος Τσακίρης εστιάζει στην ανάγκη για απόκτηση αριστερού μπακ, στόπερ και μέσου που θα απογειώσουν τις πιθανότητες της ΑΕΚ να διατηρήσει τα κεκτημένα...

Η σεζόν επί της ουσίας για τις ομάδες του πρώτου γκρουπ δυναμικότητας στις εγχώριες διοργανώσεις, εκείνες δηλαδή που διεκδικούν (ή επιθυμούν να το πράξουν) πρωτάθλημα, έχει ξεκινήσει και για κάποιες από αυτές έχουμε καλύτερη εικόνα με τα έως τώρα δεδομένα τους. Αναφέρω το τελευταίο διότι πολύ απλά ΑΕΚ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ αναμένεται να έχουν και άλλες κινήσεις ενίσχυσης άμεσα και έως και τον Σεπτέμβριο. Κάτι που σημαίνει πως δεν γίνεται να έχουμε ακόμη ουσιαστικό συμπέρασμα και δεν θα γινόταν ακόμη να είχαμε ολοκληρωμένα τα ρόστερ τους μιας και είμαστε μόλις στην εκκίνηση μιας ιδιαίτερα απαιτητικής σεζόν και ανταγωνιστικής όπως όλα μαρτυρούν... Σε ότι αφορά τον ανταγωνισμό για την πρωταθλήτρια Ελλάδας, την Ένωση, αν μη τι άλλο με τα τωρινά δεδομένα, διαπιστώνεται πως δύναται αυτή η χρονιά να αποτελέσει μία ευκαιρία για την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς μεγαλύτερη εκείνης της σεζόν μετά το νταμπλ.

Το σημειώνω αυτό διότι τούτο το καλοκαίρι οι τρεις βασικοί ανταγωνιστές της ΑΕΚ αλλάζουν πολλά, πάρα πολλά σε επίπεδο προσώπων στα ποδοσφαιρικά τους τμήματα και όχι μόνο. Στον Ολυμπιακό σύμφωνα με τα ρεπορτάζ και αφού διατηρούν τον Μεντιλίμπαρ στον πάγκο τους πάνε για πέντε μίνιμουμ επιπλέον ποδοσφαιριστές τη στιγμή που έχουν αποκτηθεί ήδη αρκετά νέα πρόσωπα και έχουν προκύψει αλλαγές και στα γύρω-γύρω: αν έχει καμιά σημασία και ουσία όταν αυτό συμβαίνει, δεν το γράφω με σκωπτικό ύφος, απλά δεν γνωρίζω τι ισχύει στο κομμάτι των αποφάσεων στην ομάδα του Φαλήρου και δεν επιθυμώ να μάθω κιόλας! Στον Παναθηναϊκό έχουμε νέα σχεδόν τα πάντα που αφορούν το αγωνιστικό με σημαντικότερα τον τεχνικό διευθυντή, τον προπονητή και το έμψυχο δυναμικό το οποίο παρά τις πολλές αλλαγές του Γενάρη έχει άλλες τόσες και παραπάνω τούτο το καλοκαίρι (και φαίνεται πως θα προκύψουν και άλλες)...

Στον ΠΑΟΚ υπήρξε η πιο σημαντική αλλαγή από όλους τους διεκδικητές του τίτλου: η αποχώρηση-απομάκρυνση του Λουτσέσκου! Ακόμη και να ήταν ένας απλός προπονητής στην ομάδα της Τούμπας, που εκτιμώ και καταλαβαίνω ότι ήταν πολλά περισσότερο από απλά ένας ακόμη κόουτς, λόγω της επιτυχίας του και της πολυτελούς παρουσίας του, η επόμενη μέρα αναμενόμενα και αυτόματα γίνεται πιο δύσκολη. Την ίδια ώρα έχει φτάσει και ένα τέλος εποχής για σημαντικά πρόσωπα των ασπρόμαυρων και η αντικατάσταση όλων αυτών (με κορυφαία αυτή του Ρουμάνου τεχνικού) είναι περισσότερο δύσκολη και χρειάζεται χρόνο -πέντε μήνες μίνιμουμ- για να διαπιστωθεί αν οι αλλαγές θα είναι προς τη σωστή κατεύθυνση όπως προφανώς επιθυμούν και προσπαθούν οι ιθύνοντες του ΠΑΟΚ και θα χρειαστεί αποτελέσματα και υπομονή.

Γενικά σε ότι αφορά τους Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ απαιτείται μπόλικη υπομονή μιας και προκύπτει (με τόσες αλλαγές) μεταβατική περίοδο και όλοι έχουν ανάγκη τα αποτελέσματα όπως τα είχε για παράδειγμα πέρυσι η ΑΕΚ που βρισκόταν σε αντίστοιχη φάση και είχε σπουδαίες αλλαγές στο ποδοσφαιρικό της τμήμα! Επιπρόσθετα θα χρειαστεί στήριξη από τον κόσμο και στις στραβές που ήδη παρουσιάζονται και υπάρχουν, ίσως να προκύψουν κι' άλλες, αλλά αν επιβληθεί η αμφισβήτηση, η ισοπέδωση και η απαξίωση, προφανώς και θα μπει πρόωρο τέλος σε οτιδήποτε επιχειρεί κάθε από τις παραπάνω ομάδες να χτίσει. Θυμίζω ότι και έως τα τέλη Οκτωβρίου υπήρχε (ξαι δικαιολογημένα) κριτική και κουβέντα για όσα ΔΕΝ βλέπαμε από τον Δικέφαλο του Σέρβου τεχνικού: αλλά επικράτησε η υπομονή (από όλους) και φτάσαμε στη δικαίωση...

Σε ότι αφορά στην ΑΕΚ το μεγάλο κεφάλαιο που καλείται να καλύψει είναι αυτό του Πινέδα, του πλέον επιδραστικού ποδοσφαιριστή της, κάτι που επιχειρεί να το πετύχει με προσθήκες στη σωστή κατεύθυνση (Βιτάλις, Κάιρινεν και περιμένουμε έναν ακόμη). Εύκολα αντιλαμβάνεται κανείς πως η πρωταθλήτρια είναι πιο μπροστά σε σημαντικό βαθμό από τον ανταγωνισμό δίχως αυτό να σημαίνει ότι θα κατακτήσει εύκολα τον τίτλο... Παρουσιάζεται ωστόσο μια ευκαιρία για την Ένωση και για να την εκμεταλλευτεί θα χρειαστεί μια υπέρβαση στις θέσεις που πρέπει να ενισχυθεί και να μη... βάλει "νερό στο κρασί" σχετικά με το αν πρέπει να αποκτηθεί και back up του Ρότα (προφανώς και πρέπει), επίσης για την επιλογή για βασικό αριστερό μπακ, αλλά και για ένα ακόμη στόπερ που θα λογίζεται βασικός μαζί με Μουκουντί και Ρέλβας, όπως τέλος και ένας ακόμη μέσος που ούτως ή άλλως κινείται να αποκτήσει ο Ριμπάλτα.

Ακόμη και όλα αυτά που σημειώνω να γίνουν στην ΑΕΚ δεν σημαίνει ότι εξασφαλίζει τη διατήρηση του πρωταθλήματος αλλά σίγουρα θα της απογειώσει τις πιθανότητες να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία που παρουσιάζεται μέσω όσων αναφέρω στο blog μου παραπάνω από τον ανταγωνισμό...