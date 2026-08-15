Ο Ολυμπιακός είναι η τρίτη κατά σειρά ομάδα με τα περισσότερα παιχνίδια που έχει κοουτσάρει σε συλλογικό επίπεδο ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Είναι γενικά ένα πολύ ωραίο story σχέσης αυτό του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ με τον Ολυμπιακό. Ο προπονητής που ανέβασε τους Πειραιώτες στην κορυφή της Ευρώπης με την κατάκτηση του Conference League και φυσικά όλα αυτά με τη συνδρομή των παικτών του αλλά και της διοίκησης και του Βαγγέλη Μαρινάκη, που έκαναν εκείνον χειμώνα κινήσεις με παίκτες όπως ο Νταβίντ Κάρμο και ο Τσικίνιο. Η ιστορική αυτή κατάκτηση είχε και την συνέχειά της με ένα ιστορικό νταμπλ, αυτό της χρονιάς των 100 ετών.

Με τον καιρό ο Μεντιλίμπαρ δέθηκε με τον Ολυμπιακό. Ευθύς, ειλικρινής και απλός άνθρωπος δοκιμάστηκε για πρώτη φορά προπονητικά εκτός Ισπανίας. Να θυμίσουμε άλλωστε το τι είχε πει με τη συμπλήρωση των 2 ετών στον πάγκο του Ολυμπιακού.

Είχε τονίσει ανάμεσα στα άλλα ότι «δεν είχαμε μέρες για να αποφασίσουμε και νομίζω ότι ήταν μια από τις καλύτερες αποφάσεις που πήρα ποτέ στην αθλητική μου ζωή. Δεν περίμενα πως θα μέναμε για τόσο καιρό και να κερδίσουμε όσα κερδίσαμε.

Αν μου έλεγαν πριν έρθω τι πίστευα, δεν θα ήταν το ίδιο με αυτό που πιστεύω τώρα. Τώρα σκέφτομαι πως έπρεπε να είχα βγει από τη χώρα μου νωρίτερα, για να μπορέσω να απολαύσω όσα απολαμβάνουμε τώρα εδώ και όσα μπορεί να απολαύσει κανείς μέσα στον κόσμο του ποδοσφαίρου».

🔴⚪️ Two years ago today, 𝐉𝐨𝐬𝐞́ 𝐋𝐮𝐢𝐬 𝐌𝐞𝐧𝐝𝐢𝐥𝐢𝐛𝐚𝐫 signed as our new head coach! ✍🏻



🏆 2023/24 UEFA Europa Conference League Winners



🏆🏆 2024/25 Greek Champions and Greek Cup Winners



🏆 2025 Greek Super Cup Winners



𝗪𝗲 𝗞𝗲𝗲𝗽 𝗢𝗻 𝗗𝗿𝗲𝗮𝗺𝗶𝗻𝗴! pic.twitter.com/tSS2TCwDld — Olympiacos FC (@olympiacosfc) February 11, 2026

Τόσο απλά και τόσο ξεκάθαρα. Ο «Μέντι» - που άκουσε τη συμβουλή του φίλου του Ερνέστο Βαλβέρδε για να πιάσει Λιμάνι - αγαπήθηκε πολύ από τον κόσμο του Ολυμπιακού. Τόσο που για ένα ιδιαίτερα σημαντικό χρονικό διάστημα και μέχρι πρότινος και ακόμα και σε δύσκολα ματς που δεν είχαν τα ανάλογα αποτελέσματα οι φίλαθλοι των Πειραιωτών τον αποθέωναν και φώναζαν το όνομά του πιο δυνατά από κάθε άλλον παίκτη.

Ο ίδιος ήταν πάντα ντροπαλός. Ντρεπόταν κάθε φορά που άκουγε το όνομά του όσο και εάν ευχαριστούσε και ευχαριστεί αλλά και ευγνωμονεί τον κόσμο. Η μία παράμετρος λοιπόν είναι η μεγάλη αγάπη του κόσμου προς το πρόσωπο του Μεντιλίμπαρ και η αναγνώρισή του. Η άλλη παράμετρος έχει να κάνει με το δέσιμο το δικό του με τον Ολυμπιακό. Στο παιχνίδι με τη Ναϊμέγκεν ο «Μέντι» είχε μαζί του τον γιο του. Σε άλλες αποστολές με τον Ολυμπιακό είχε μαζί του τη γυναίκα του. Δείχνει και αυτό το στοιχείο την προσέγγισή του απέναντι στους Πειραιώτες.

Ο 65χρονος προπονητής στην πρώτη ομάδα που εργάστηκε μακριά από τη χώρα του κάθισε στον πάγκο της σε 122 αναμετρήσεις. Μετά τα 248 ματς με την Εϊμπάρ και τα 155 στη Βαγιαδολίδ ο Ολυμπιακός είναι ο σύλλογος που έχει καταγράψει τους περισσότερους αγώνες στον πάγκο του και όπου βέβαιε έχει πάρει τους περισσότερους τίτλους στη καριέρα του (4).

Ο Ισπανός κόουτς στον Ολυμπιακό πήρε το πρώτο του Πρωτάθλημα σε συλλογικό επίπεδο πρώτης κατηγορίας, καθώς μέχρι πρότινος στο προσωπικό του παλμαρέ είχε στο σύνολο δύο ευρωπαϊκά (το Conference League με τους «Ερυθρόλευκους» το 2024 και το Europa το 2022 / 2023 με τη Σεβίλλη) και ένα πρωτάθλημα της δεύτερης ισπανικής κατηγορίας με την Βαγιαδολίδ του 2006/07. Συνολικά έχει καθίσει στον πάγκο του Ολυμπιακού σε 122 αγώνες έχοντας 75 νίκες, 27 ισοπαλίες και 20 ήττες με γκολ 217 υπέρ και 100 κατά.