Ο Ρέμο Φρόιλερ έρχεται στην Αθήνα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό.

Στην Αθήνα από στιγμή σε στιγμή αναμένεται για τον Ολυμπιακό ο Ρέμο Φρόιλερ.

Ο Ολυμπιακός κινήθηκε γρήγορα κι έκλεισε τον διεθνή Ελβετό μέσο. Ο 34χρόνος Φρόιλερ, ο οποίος το καλοκαίρι έμεινε ελεύθερος από την Μπολόνια, είναι μία ποιοτική προσθήκη στο ρόστερ των Ερυθρόλευκων, ενώ τα ηγετικά του χαρακτηριστικά και οι παραστάσεις του από το υψηλότερο επίπεδο θα συμβάλλουν τα μέγιστα στην ενίσχυση της ομάδας.

Ο Ιταλός ρεπόρτερ Τζιανλούκα ντι Μάρτζιο έγραψε ότι ο Φρόιλερ πετάει γι' Αθήνα απόψε κι όντως οι Πειραιώτες περιμένουν το συντομότερο τον παίκτη, ώστε αύριο να περάσει ιατρικές κι εργομετρικές εξετάσεις και στη συνέχεια να υπογράψει το συμβόλαιό του.

Ο Φρόιλερ ξεκίνησε την καριέρα του στις ακαδημίες της Βίντερτουρ και το 2016 πήρε τη μεγάλη μεταγραφή για την Αταλάντα. Ο αμυντικός χαφ πέρασε 6 χρόνια στο Μπέργκαμο και μετά από ένα σύντομο πέρασμα στην Αγγλία και τη Νότιγχαμ Φόρεστ επέστρεψε το 2023 στην Ιταλία και τη Serie A για λογαριασμό της Μπολόνια.

Ο Ελβετός μέσος σε 260 συμμετοχές με την Αταλάντα μέτρησε 21 γκολ και 23 ασίστ, ενώ σε 123 εμφανίσεις με την Μπολόνια πέτυχε 3 γκολ και 5 ασίστ. Την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε σε 40 παιχνίδια με τη φανέλα της Μπολόνια, βρίσκοντας μάλιστα δίχτυα μία φορά.

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