Αγχωτική νίκη για τη Σεβίλλη, η οποία υπέταξε τη Βαγιεκάνο με ανατροπή 2-1 στις καθυστερήσεις. Με το δεξί στη La Liga η Αλαβές που επικράτησε 3-0 επί της Χετάφε.

Ιδανικό ποδαρικό στη La Liga έκανε η Σεβίλλη, η οποία παρά το αριθμητικό μειονέκτημα από το 88΄ κατάφερε να φέρει τούμπα το ματς στις καθυστερήσεις απέναντι στη Ράγιο Βαγιεκάνο και με το τελικό 2-1 να μπει με το δεξί στη νέα σεζόν.

Με τον Βλαχοδήμο να υπερασπίζεται την εστία, οι Σεβιγιάνοι βρέθηκαν νωρίς πίσω στο σκορ, αφού η Βαγιεκάνο βρήκε δίχτυα μόλις στο 4΄με τον Γκαρθία. Στο δεύτερο μέρος ωστόσο, η Σεβίλλη κατάφερε να γυρίσει το ματς. Αρχικά στο 52΄ο Γκιρίδι ισοφάρισε από το σημείο του πέναλτι για να φέρει ξανά το ματς σε ισορροπία.

Στο 88΄ ο Σάλας αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κι άφησε τους Ανδαλουσιανούς να παλέψουν με δέκα παίκτες στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα, όμως ακόμα κι έτσι εκείνοι βρήκαν τον τρόπο να κάνουν την ανατροπή. Στο 90΄+7΄συγκεκριμένα οι γηπεδούχοι κέρδισαν πέναλτι, το οποίο μετέτρεψε σε γκολ ο Πεκέ για να διαμορφώσει το τελικό 2-1.

Πολύ πιο άνετη νίκη πανηγύρισε η Αλαβές, η οποία υπέταξε με 3-0 τη Χετάφε στη Βιτόρια. Η αποβολή του Κίκο Φεμένια στο 42΄άλλαξε τις ισορροπίες κι έδωσε το πλεονέκτημα στους γηπεδούχους, οι οποίοι καθάρισαν το ματς στο τελευταίο εικοσάλεπτο. Στο 73΄συγκεκριμένα ο Τανάγλια άνοιξε το δρόμο της νίκης, ενώ τα γκολ των Μαριάνο και Ροντρίγκες στις καθυστερήσεις διαμόρφωσαν το τελικό αποτέλεσμα.