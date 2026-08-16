Ο Ολυμπιακός κινείται άκρως δυναμικά.για να κλείσει τον νεαρό Μεξικανό σέντερ φορ.

Ο 23χρονος Γκονζάλες της Τσίβας βρίσκεται για τα καλά στο στόχαστρο του Ολυμπιακού. Ο νεαρός Μεξικανός φορ είναι παίκτης που θέλει να παίξει στην Ευρώπη, κάτι που είναι υπέρ των Πειραιωτών.

Σύμφωνα με πληροφορίες η υπόθεση αυτή έχει το background για να μπει σε πολύ καλό δρόμο ώστε να πιάσει ο παίκτης άμεσα Λιμάνι. Σημαντικό ρόλο σε αυτό παίζει και η στάση του παίκτη και ενώ ο Ολυμπιακπς φορτσάρει για τα καλά για εκείνον και εν αναμονή της άφιξης του ατζέντη του.

Ο Ολυμπιακός θα κλείσει σίγουρα έναν σέντερ φορ και έναν εξτρέμ. Είναι ανοιχτό να χρειαστεί και άλλη προσθήκη για την επίθεσή του αλλά προς ώρας πηγαίνει για 2 κινήσεις ενώ είναι σσφές ότι θα φύγουν παίκτες από το υπάρχον ρόστερ του και από τον άξονα και από τα άκρα της επίθεσής του και από την επίθεση.