Ολυμπιακός - μεταγραφές: Φορτσάρει για να κλείσει τον Γκονζάλες
Ο 23χρονος Γκονζάλες της Τσίβας βρίσκεται για τα καλά στο στόχαστρο του Ολυμπιακού. Ο νεαρός Μεξικανός φορ είναι παίκτης που θέλει να παίξει στην Ευρώπη, κάτι που είναι υπέρ των Πειραιωτών.
Σύμφωνα με πληροφορίες η υπόθεση αυτή έχει το background για να μπει σε πολύ καλό δρόμο ώστε να πιάσει ο παίκτης άμεσα Λιμάνι. Σημαντικό ρόλο σε αυτό παίζει και η στάση του παίκτη και ενώ ο Ολυμπιακπς φορτσάρει για τα καλά για εκείνον και εν αναμονή της άφιξης του ατζέντη του.
Ο Ολυμπιακός θα κλείσει σίγουρα έναν σέντερ φορ και έναν εξτρέμ. Είναι ανοιχτό να χρειαστεί και άλλη προσθήκη για την επίθεσή του αλλά προς ώρας πηγαίνει για 2 κινήσεις ενώ είναι σσφές ότι θα φύγουν παίκτες από το υπάρχον ρόστερ του και από τον άξονα και από τα άκρα της επίθεσής του και από την επίθεση.
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