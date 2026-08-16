Η ανάρτηση της θύρας 4 για τον διεθνή άσο του ΠΑΟΚ Γιάννη Κωνσταντέλια.

Ο σύνδεσμος φίλων ΠΑΟΚ Θύρα 4 με ανάρτησή του στον επίσημο λογαριασμό του στα social media πήρε θέση για την πιθανή μεταγραφή του Γιάννη Κωνσταντέλια στη Ντόρτμουντ.

Οι οργανωμένοι ζητούν ξεκάθαρα την παραμονή του. Στην ανάρτηση αναφέρεται μεταξύ άλλων: «Η σημαία του ΠΑΟΚ θα μείνει για πάντα στον ιστό της. Σε πείσμα όλων των καλοθελητών και των εκφραστών της μιζέριας, η απαίτηση του ΛΑΟΥ του ΠΑΟΚ είναι μια:

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, ο μεγαλύτερος ποδοσφαιριστής που έχει φορέσει τη φανέλα του συλλόγου μας μετά τον Γιώργο Κούδα, να συνεχίσει να φοράει τη φανέλα με το Δικέφαλο στο στήθος».

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