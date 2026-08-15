Περισσότεροι από 7.000 Ομιλίτες έχουν αγοράσει εισιτήριο διαρκείας του ΟΦΗ και απομένουν ακόμα περίπου 24 ώρες που θα είναι προς διάθεση.

«Όταν παίζεις εδώ, είναι πολύ δύσκολο. Χρειαζόμαστε τον κόσμο για το υπόλοιπο της σεζόν», είπε στις δηλώσεις του στο Gazzetta ο Αϊτόρ μετά την κατάκτηση του Super Cup από τον ΟΦΗ και φυσικά οι Ομιλίτες αναμένεται να στηρίξουν έμπρακτα την ομάδα του Χρήστου Κόντη την ερχόμενη σεζόν, η οποία θα είναι ιδιαίτερα απαιτητική από τη στιγμή που οι Κυπελλούχοι έχουν εξασφαλισμένη συμμετοχή σε League Phase.

Xαρακτηριστικό πως ήδη περισσότεροι από 7.000 Ομιλίτες έχουν «κλειδώσει» τη θέση τους στο Παγκρήτιο Στάδιο, καθώς ανάλογος είναι ο αριθμός των διαρκείας που έχουν διατεθεί μέχρι στιγμής.

Θυμίζουμε πως λόγω της υψηλής ζήτησης οι Κρητικοί έχουν δώσει δυο παρατάσεις στην προθεσμία διάθεσης των διαρκείας, με την τελευταία να εκπνέει σε περίπου 24 ώρες και πιο συγκεκριμένα στις 23:59 της Κυριακής 16 Αυγούστου.

Αναφορικά με το ματς της Πέμπτης (20/8) με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας, η θύρα 14 είναι sold out, με τα διαρκείας και τα απλά εισιτήρια που κόπηκαν για το ματς, άρα αυτή τη στιγμή δε μπορεί κάποιος να πάρει διαρκείας στη θύρα 14.

Τα εισιτήρια για τον αγώνα με τους Βούλγαρους διατίθενται ηλεκτρονικά από την επίσημη ιστοσελίδα της ομάδα, στην ενότητα «ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ» και από την ιστοσελίδα More.com