Αρμάντο Γκονζάλες: Ολυμπιακός - «Οι Έλληνες έκαναν πρόταση 8 εκατ. δολάρια»
Στο Μεξικό έχει πάρει μεγάλη έκταση το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για τον Αρμάντο Γκονζάλες.
Ο «Hormiga», το «μυρμήγκι» όπως είναι το παρατσούκλι του 23χρονου διεθνούς επιθετικού της Τσίβας Γκουανταλαχάρα είναι ψηλά στη λίστα του Ολυμπιακού και μάλιστα, όπως αναφέραμε, έρχεται άμεσα στην Ελλάδα ο ατζέντης του για να ξεκαθαρίσει η μεταγραφή.
Ο Μεξικανός ρεπόρτερ Ελίας Κουιγιάντα ανέφερε ότι από τον Ολυμπιακό έφτασε η πρώτη πρόταση για τον Μεξικανό φορ (8 ματς και 1 γκολ με την εθνική του, ενώ έπαιξε αλλαγή στο Μουντιάλ στο πρώτο ματς με τη Νότιο Αφρική). Αυτή είναι ύψους 8 εκατ. δολάρια, δηλαδή 7 εκατ. ευρώ για τον Γκονζάλες.
Αυτό τουλάχιστον ανέφερε ο Μεξικανός ρεπόρτερ. Θυμίζουμε ότι ο Γκονζάλες έχει συμβόλαιο με την ομάδα του έως το 2029, η οποία έχει ισχυρό διαπραγματευτικό ατού κι ότι η ρήτρα του είναι 15 εκατ. δολάρια, δηλαδή κοντά στα 13 εκατ. ευρώ.
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🚨 ¡LA OFERTA QUE RECIBIÓ CHIVAS POR ARMANDO GONZÁLEZ!
😱 El Olympiacos ofreció 8MDD por el jugador mexicano, menos de lo estipulado en su cláusula de rescisión.
🤔 ¿Lograrán llevarse a la joven promesa?
📹 @eliasquijadag con toda la información. pic.twitter.com/MsxOCSXeiq— POSTA Deportes (@POSTADeportes) August 15, 2026
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