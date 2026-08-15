Στο Μεξικό υποστηρίζουν ότι ο Ολυμπιακός δίνει 7 εκατ. ευρώ για τον Αρμάντο Γκονζάλες.

Στο Μεξικό έχει πάρει μεγάλη έκταση το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για τον Αρμάντο Γκονζάλες.

Ο «Hormiga», το «μυρμήγκι» όπως είναι το παρατσούκλι του 23χρονου διεθνούς επιθετικού της Τσίβας Γκουανταλαχάρα είναι ψηλά στη λίστα του Ολυμπιακού και μάλιστα, όπως αναφέραμε, έρχεται άμεσα στην Ελλάδα ο ατζέντης του για να ξεκαθαρίσει η μεταγραφή.

Ο Μεξικανός ρεπόρτερ Ελίας Κουιγιάντα ανέφερε ότι από τον Ολυμπιακό έφτασε η πρώτη πρόταση για τον Μεξικανό φορ (8 ματς και 1 γκολ με την εθνική του, ενώ έπαιξε αλλαγή στο Μουντιάλ στο πρώτο ματς με τη Νότιο Αφρική). Αυτή είναι ύψους 8 εκατ. δολάρια, δηλαδή 7 εκατ. ευρώ για τον Γκονζάλες.

Αυτό τουλάχιστον ανέφερε ο Μεξικανός ρεπόρτερ. Θυμίζουμε ότι ο Γκονζάλες έχει συμβόλαιο με την ομάδα του έως το 2029, η οποία έχει ισχυρό διαπραγματευτικό ατού κι ότι η ρήτρα του είναι 15 εκατ. δολάρια, δηλαδή κοντά στα 13 εκατ. ευρώ.

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