Οι παίκτες που δήλωσε ο Χρήστος Κόντης στην ευρωπαϊκή λίστα του ΟΦΗ για τα δυο ματς με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Εκτός Μαρινάκης και Κοντεκάς, μέσα ο Μπόρχα.

Το κεφάλαιο Super Cup ολοκληρώθηκε με επιτυχία για τον ΟΦΗ και πλέον άπαντες εντός οργανισμούς εστιάζουν στη νέα μεγάλη πρόκληση. Την πρόκριση στη League Phase του Europa League, στα δυο ματς με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας.

Σε αυτό το πλαίσιο ο Χρήστος Κόντης ανακοίνωση την ευρωπαϊκή του λίστα, στην οποία συμπεριλαμβάνεται ο Μπόρχα Γκονθάλεθ, ο οποίος ξεπέρασε τον τραυματισμό του και συμμετείχε στο κανονικό πρόγραμμα της προπόνηση που έγινε στο ΒΑΚ τον Δεκαπενταύγουστο.

Ο Νίκος Μαρινάκης έμεινε εκτός λίστας, καθώς ταλαιπωρείται από φλεγμονή στην ηβική σύμφυση και η κατάσταση του θα επανεκτιμηθεί. Επίσης στη λίστα δεν συμπεριλήφθηκε ο νεαρός Κοντεκάς, ο οποίος στη League Phase που θα συμμετάσχει ο Όμιλος θα δηλωθεί στη λίστα Β' από τις 4 Σεπτεμβρίου και μετά, γιατί τώρα δεν έχει συμπληρώσει την διετία που απαιτείται.

Σε αυτό το πλαίσιο από τις 28 Αυγούστου και μετά ο Σιτμαλίδης, από τη Λίστα Α θα δηλωθεί στη Λίστα Β γιατί θα έχει συμπληρώσει διετία στην ομάδα.

Θυμίζουμε πως την ερχόμενη Πέμπτη (20/8) οι Κυπελλούχοι θα υποδεχτούν στο Παγκρήτιο τους Βούλγαρους, ενώ μια εβδομάδα αργότερα θα γίνει η ρεβάνς στη Σόφια.

Η ευρωπαϊκή λίστα του ΟΦΗ

Λίστα Α: Λίλο, Κατσικάς, Χριστογεώργος, Κρίζμανιτς, Αθανασίου, Κωστούλας, Καραχάλιος, Κανελλόπουλος, Ισέκα, Αϊτόρ, Φούντας, Ανδρούτσος, Πούγγουρας, Σιέλης, Γκονθάλεθ, Νους, Αποστολάκης, Ντίκμαν, Ρομάνο, Μπουχαλάκης, Νικολάου, Θεοδοσουλάκης, Σιτμαλίδης

Λίστα Β: Καλαφάτης, Ασμαριανάκης, Λαγουδάκης, Αντωνακάκης, Καινουργιάκης, Χνάρης