Στην Ισπανία επιμένουν για Βαγγέλη Παυλίδη και Μπαρτσελόνα, με τον Έλληνα φορ να παραμένει μεταξύ των εναλλακτικών επιλογών των Καταλανών για τη θέση του φορ.

Ο Αύγουστος προμηνύεται δραστήριος για τη Μπαρτσελόνα, η οποία θέλει να ολοκληρώσει τον μεταγραφικό της σχεδιασμό και να καλύψει τα κενά του ρόστερ ενόψει της νέας σεζόν. Μέσα στις επόμενες μέρες αναμένεται να τελειώσει το θέμα της μεταγραφής του Ρόδρι από τη Μάντσεστερ Σίτι και κατόπιν στo «Καμπ Νόου» θα στρέψουν αποκλειστικά το βλέμμα τους στην ενίσχυση της επιθετικής γραμμής.

Με τους Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι και Φεράν Τόρες να αποτελούν παρελθόν, οι Μπλαουγκράνα ψάχνουν επειγόντως την απόκτηση ενός ακόμη φορ, με το όνομα του Χουλιάν Άλβαρες να βρίσκεται σε πρώτο πλάνο. Όσο όμως η Ατλέτικο δεν ανοίγει την πόρτα της εξόδου, η Μπάρτσα είναι αναγκασμένη να εξετάσει εναλλακτικές επιλογές.

Πριν από μερικές εβδομάδες διάφορα καταλανικά Μέσα είχαν αποκαλύψει πως το προφίλ του Βαγγέλη Παυλίδη εξετάζεται από τους Μπλαουγκράνα, με την «AS» να ανασύρει το θέμα στην επιφάνεια.

Συγκεκριμένα οι Ισπανοί παρουσιάσουν τις τρεις εναλλακτικές επιλογές της Μπαρτσελόνα για την κορυφή της επίθεσης σε περίπτωση που δεν προχωρήσει το θέμα του Άλβαρες, με τον Βαγγέλη Παυλίδη να συγκαταλέγεται στη λίστα.

Τα ονόματα των Λαουτάρο Μαρτίνες και Ογιαρθάμπαλ αναφέρονται με τη σειρά τους ως περιπτώσεις που εξετάζονται από τους Καταλανούς, οι οποίοι ωστόσο θέλουν πρώτα να εξαντλήσουν τις πιθανότητες σχετικά με το θέμα του Άλβαρες, προτού στραφούν σε διαφορετικές επιλογές.