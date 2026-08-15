Παρί Σεν Ζερμέν: Ανακοίνωσε την απόκτηση του Μίκα Γκοντς από τον Άγιαξ

Νίκος Κικίδης
Παρί Σεν Ζερμέν: Ανακοίνωσε την απόκτηση του Μίκα Γκοντς από τον Άγιαξ

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Ενίσχυση στα «φτερά» της επίθεσης για την Παρί Σεν Ζερμέν, η οποία ανακοίνωσε την προσθήκη του 21χρονου, Μίκα Γκοντς, από τον Άγιαξ.

Ντεμαράζ μεταγραφών στήνει η Παρί Σεν Ζερμέν, η οποία μετά την απόκτηση του Φεράν Τόρες από τη Μπαρτσελόνα προχώρησε και στην ανακοίνωση της μεταγραφής του Μίκα Γκοντς από τον Άγιαξ.

Πρόκειται για έναν 21χρονο αριστερό εξτρέμ, ο οποίος εντυπωσίασε την περσινή σεζόν με τη φανέλα του Αίαντα. Σε 44 παιχνίδια συγκεκριμένα κατάφερε να καταγράψει 17 γκολ και 15 ασίστ, με το παραγωγικό του αποτύπωμα να τραβάει τα βλέμματα από κάθε γωνιά της Ευρώπης.

Τελικά οι Παριζιάνοι κατάφεραν να δώσουν τα χέρια με τον Άγιαξ για την απόκτησή του, με τους Ολλανδούς να βάζουν στα ταμεία τους 45 εκατομμύρια ευρώ, ενώ στη συμφωνία προβλέπονται ακόμα δέκα εκατομμύρια σε μορφή μπόνους.

Από την πλευρά του, ο Βέλγος έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο με διάρκεια έως το 2021 και ενάχθηκε επίσημα στους πρωταθλητές Ευρώπης.

 
@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

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