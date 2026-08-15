Γαλλία: Στη Ντιζόν κυκλοφόρησαν τα «έξυπνα κασκόλ»!
Πρωτοποριακή κίνηση από τη Ντιζόν. Η γαλλική ομάδα, η οποία παίζει στη δεύτερη κατηγορία έχει βγάλει στην αγορά τα έξυπνα κασκόλ. Αυτά έχουν ένα barcode, το οποίο σκανάρει ο οπαδός και μπαίνει στη θύρα, όπου έχει εισιτήριο.
Η Ντιζόν ανέφερε ότι το έκανε για να έχουν όλοι μαζί τους κασκόλ, για ν' αποκτήσει χρώμα το γήπεδο και πολλοί οπαδοί προμηθεύτηκαν τα «έξυπνα κασκόλ». Απλά θέλει μία προσοχή μην ξεχαστεί και το ανταλλάξει κάποιος με αντίπαλο οπαδό, όπως συνηθίζεται...
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𝗟𝗲𝘀 𝗲́𝗰𝗵𝗮𝗿𝗽𝗲𝘀 𝗰𝗼𝗻𝗻𝗲𝗰𝘁𝗲́𝗲𝘀, 𝘂𝗻 𝗺𝗼𝘆𝗲𝗻 𝗿𝗮𝗽𝗶𝗱𝗲 𝗲𝘁 𝗽𝗿𝗶𝘃𝗶𝗹𝗲́𝗴𝗶𝗲́ 𝗱𝗲 𝗿𝗲𝗻𝘁𝗿𝗲𝗿 𝗮𝘂 𝘀𝘁𝗮𝗱𝗲 🧣#DFCOPAU pic.twitter.com/yi4Io7Musq— Dijon FCO (@DFCO_Officiel) August 14, 2026
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