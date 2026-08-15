Τα «έξυπνα κασκόλ» βοηθούν τους οπαδούς της Ντιζόν να εισέλθουν στο γήπεδο!

Πρωτοποριακή κίνηση από τη Ντιζόν. Η γαλλική ομάδα, η οποία παίζει στη δεύτερη κατηγορία έχει βγάλει στην αγορά τα έξυπνα κασκόλ. Αυτά έχουν ένα barcode, το οποίο σκανάρει ο οπαδός και μπαίνει στη θύρα, όπου έχει εισιτήριο.

Η Ντιζόν ανέφερε ότι το έκανε για να έχουν όλοι μαζί τους κασκόλ, για ν' αποκτήσει χρώμα το γήπεδο και πολλοί οπαδοί προμηθεύτηκαν τα «έξυπνα κασκόλ». Απλά θέλει μία προσοχή μην ξεχαστεί και το ανταλλάξει κάποιος με αντίπαλο οπαδό, όπως συνηθίζεται...

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