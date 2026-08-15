Επαφές με την Γκουανταλαχάρα για τον διεθνή Μεξικανό φορ Αρμάντο Γκονζάλες έχει ο Ολυμπιακός, σύμφωνα με τον ρεπόρτερ Λουίς Μέρλο.

Ο Ολυμπιακός έχει κάνει πρόταση για τον Αρμάντο Γκονζάλες Άλμπα, όπως είναι το πλήρες όνομά του, σύμφωνα με τον γνωστό ρεπόρτερ Σέζαρ Λουίς Μέρλο.

Ο Γκονζάλες γεννήθηκε στις 20/4/03, είναι φορ, δεξιοπόδαρος, με ύψος 1,79 κι έχει 8 συμμετοχές κι 1 γκολ με την εθνική ομάδα του Μεξικού. Στο πρόσφατο Μουντιάλ ήταν στην αποστολή κι έπαιξε στην πρεμιέρα ως αλλαγή 14 λεπτά, εναντίον της Νοτίου Αφρικής. Ανήκει στην Τσίβας Γκουανταλαχάρα και το συμβόλαιό του έχει διάρκεια έως το 2029. Αναλυτικά όσα αναφέρονται στο δημοσίευμα:

«Ο Ολυμπιακός παρακολουθεί στενά τον Αρμάντο Γκονζάλες, τον επιθετικό της Γκουανταλαχάρα, και έχει ήδη κάνει προσφορά για τον Μεξικανό παίκτη.

Ο Ολυμπιακός έστειλε την πρώτη επίσημη προσφορά του σήμερα (Σάββατο) για να αγοράσει τον Armando "La Hormiga" González , επιθετικό της Chivas de Guadalajara.

Η Super Deportivo έμαθε από πηγές κοντά στον ελληνικό σύλλογο ότι ο παίκτης παρακολουθείται εδώ και αρκετό καιρό και ο σύλλογος αποφάσισε να επιδιώξει επίσημα την απόκτησή του. Όπως συμβαίνει συνήθως σε αυτές τις αρχικές επαφές, αυτή είναι μια αρχική προσφορά για να εκτιμηθεί η θέση της Chivas και, από εκεί και πέρα, να προσεγγίσει σταδιακά την φιγούρα που αναζητά η Guadalajara.

Η ρήτρα αποδέσμευσης του Armando González είναι 15 εκατομμύρια δολάρια, αν και η Chivas μπορεί να είναι πρόθυμη να δεχτεί ένα χαμηλότερο ποσό και να διατηρήσει ένα ποσοστό από μια μελλοντική πώληση, όπως συνέβη με τον Mateo Chávez , τον τελευταίο παίκτη που μεταγράφηκε από τον σύλλογο στην Ευρώπη».

Εκπληκτικοί αριθμοί

Ο Γκονζάλες ξεκίνησε την καριέρα του στην Ταπάτιο, με την οποία έκανε 7 συμμετοχές. Το 2022 μετακόμισε στην Τσίβας Γκουανταλαχάρα, με την ομάδα νέων είχε 36 ματς και 9 γκολ, με την Β' ομάδα μέτρησε 28 ματς και 24 (!) γκολ και στη συνέχεια προωθήθηκε στην πρώτη ομάδα με την οποία έχει τρομερούς αριθμούς. Έχει σημειώσει 29 γκολ και 4 ασίστ σε 69 παιχνίδια!

Ατομικές διακρίσεις

Πρώτος Σκόρερ της Λίγκα Μέξικο Σίτι κάτω των 23 (Τουρνουά Απερτούρα 2023)

Πρωταθλητής της Liga MX Sub-23 (Τουρνουά Apertura 2023)



