Η Χράντετς Κράλοβε πριν την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό ανανέωσε τον Σλοβάκο μέσο Σάμουελ Ντάτσακ.

Η Χράντετς Κράλοβε ετοιμάζεται για τις αναμετρήσεις με τον Παναθηναϊκό, αλλά κοιτάει και το μέλλον.

Η αντίπαλος του τριφυλλιού ανακοίνωσε ότι ανανέωσε με τον βασικό της αμυντικό μέσο, τον Σλοβάκο αμυντικό μέσο Σάμουελ Ντάντσακ τη συνεργασία τους, χωρίς αναφέρει μέχρι πότε υπέγραψε. Ο Ντάντσακ ήταν βασικός στα τρία ματς πρωταθλήματος, αλλά και στα 4 των προκριματικών του Conference, όπου μέτρησε 253 λεπτά.

«Η ασπρόμαυρη ομάδα έχει εξασφαλίσει μια σημαντική υποστήριξη στη μεσαία γραμμή. Ο Σάμουελ Ντάντσακ έχει ήδη αγωνιστεί τρεις ολόκληρες σεζόν με τη φανέλα της Χράντετς και τώρα θα πρέπει να παρατείνει την παραμονή του στην Ανατολική Βοημία για μερικά ακόμη χρόνια. Ο πρώην διεθνής Σλοβάκος νεαρός έχει ήδη αγωνιστεί σε ογδόντα επτά αγώνες πρώτης κατηγορίας για τη Χράντετς. Φέτος θα πρέπει να φτάσει το όριο των εκατό αγώνων με τα πιο όμορφα χρώματα», αναφέρεται στην ανακοίνωση του συλλόγου.

Ο παίκτης, παράλληλα σχολίασε: «Είμαι χαρούμενος που μπορώ να συνεχίσω τη δουλειά που ξεκίνησα εδώ πριν από τρία χρόνια. Δεν έχω κανένα λόγο να αλλάξω τίποτα. Καταφέραμε να καταλήξουμε γρήγορα σε συμφωνία με τον σύλλογο, ακόμη και σε αυτή την ταραχώδη περίοδο που παίζουμε και σε ευρωπαϊκά κύπελλα.

Πιστεύουμε ότι δεν θα είναι μόνο θέμα μιας σεζόν, γι' αυτό και εστιάζουμε και στο πρωτάθλημα και πιστεύουμε ότι αγώνες για τα ευρωπαϊκά κύπελλα θα παίζονται εδώ τακτικά, ώστε να μπορούμε να χαρίζουμε στους οπαδούς περισσότερες όμορφες στιγμές».

Samuel Dancák podepsal s Votroky nový víceletý kontrakt ✍️🤩

Ať se Ti i nadále v 🖤🤍 dresu daří, Danci 🫶

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Διαγωνισμός για ΟΑΚΑ

Οι οπαδοί της Χράντετς Κράλοβε, παράλληλα, ετοιμάζονται για το ΟΑΚΑ, ενώ ο σύλλογος ανακοίνωσε έναν διαγωνισμό για τους κατόχους διαρκείας: «Ειδικά για εσάς ετοιμάσαμε έναν διαγωνισμό για δύο πακέτα ταξιδιού στην Αθήνα συνολικής αξίας 60.000 (2.500 ευρώ).

Αν θέλετε να συμμετάσχετε στον διαγωνισμό, αρκεί να επισημάνετε σε σχόλιο κάτω από την ανάρτηση έναν φίλο με τον οποίο θα πηγαίνατε στην Αθήνα. Κάθε ένας από εσάς μπορεί να προσθέσει μόνο ένα σχόλιο σε κάθε κοινωνικό δίκτυο, τα προφίλ με περισσότερα σχόλια θα αποκλειστούν αυτόματα από τον διαγωνισμό. Τουλάχιστον ένας από τους ταξιδιώτες πρέπει να είναι άνω των 18 ετών.

Μπορείτε να προσθέτετε σχόλια μέχρι τη Δευτέρα στις 12:00, οπότε θα κληρώσουμε τον τυχερό νικητή. Αυτός θα ταξιδέψει με την ομάδα στην Ελλάδα.

Τι περιλαμβάνουν τα πακέτα;

- Πτήση μετ' επιστροφής στην Αθήνα με ειδική πτήση της Turkish Airlines

- Διαμονή σε ξενοδοχείο 5* με πισίνα για δύο νύχτες συμπεριλαμβανομένου πρωινού

- Εισιτήρια για τον αγώνα

- Ημιημερήσια τουριστική ξενάγηση στην Αθήνα

- Όλες οι μεταφορές

- Επίσημο γκαλά δείπνο την ημέρα της άφιξης

- Δείπνο πριν την αναχώρηση για τον αγώνα».